El senador Ernesto Ruffo anunció que abandona sus aspiraciones por una candidatura presidencial por el PAN, además de indicar que se sumará al proyecto del precandidato de la coalición, Por México al Frente, Ricardo Anaya.

Así lo indicó el legislador por medio de una carta difundida en redes sociales, luego de que sostuviera una reunión con Ricardo Anaya Cortés en La Paz Baja California Sur.

De acuerdo con lo expuesto por Ruffo Appel, tomó dicha determinación en aras del “sentido constructivo” que asegura, siempre ha “manifestado como ciudadano y miembro orgulloso de mi partido”.

“Esta decisión tiene la intención de participar en la construcción y fortalecimiento de Por México al Frente, fruto de la seguramente vencedora alianza formada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano”, destacó en el comunicado.

Asimismo, afirmó que las formas y mecanismos de la coalición electoral provocaron la contienda interna del blanquiazul y es complicado conseguir los requisitos que piden para ser precandidato como las firmas del 10 por ciento de la militancia, de ahí que la urgencia sea “un esfuerzo de unidad política para impulsar al frente”.

De la misma forma, aseguró que su apoyo es para el ex dirigente nacional del PAN “porque al día de hoy la candidatura se define claramente en su persona”.

Además, señaló que los partidos que integran la coalición, a pesar de sus “ideologías diversas han dejado de lado sus diferencias y fortalecen sus coincidencias”.

Ante la determinación de Ruffo, Anaya Cortés agradeció le agradeció y lo calificó como un político congruente y honesto, que fue “el primer gobernador de oposición en la historia reciente de México”.