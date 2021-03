En su llamado a no desacreditar a la ASF por orden de AMLO, Ricardo Anaya destacó que se trata de un órgano técnico donde laboran 3 mil personas

En su llamado a los diputados a no desacreditar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Ricardo Anaya destacó que se trata de un órgano técnico, no político, en el que laboran 3 mil profesionistas.

La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados citó a David Colmenares Páramo, titular de la ASF, para que explique el errático desempeño del órgano de fiscalización al retractarse a través de una carta del resultado de la auditoría a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM),

En un video que publicó en Twitter, el panista destacó que la ASF es un órgano técnico, no político, en el que laboran 3 mil profesionistas y que su trabajo es revisar cómo gasta el gobierno el Presupuesto Federal.

Ante ello, insistió en su llamado a los diputados de todos los partidos políticos a no caer en lo que calificó como "el perverso juego" del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de la descalificación de destruir a David Colmenares Páramo, titular de la ASF.

Ricardo Anaya abundó que el Informe de la Auditoría sobre el primer año de gobierno del presidente AMLO demuestra que el combate a la corrupción “es una vil mentira”.

Además, dijo que el presidente reconoció en una carta que envió al Congreso para pedir que se investigue el error de la ASF en cuanto al resultado de la cancelación de la Obra del Aeropuerto en Texcoco que, el monto había sido mayor y que este, ascendió a los 110 mil millones de pesos.

"Quiero hacer un llamado a todos los legisladores a no caer en el perverso juego de López Obrador de destituir al auditor, para poner a alguien sumiso y obediente" Ricardo Anaya

Subrayó que el gobierno quiere aprovechar el viaje sobre llamar a David Colmenares Páramo, para deshacerse del titular de la Auditoría Superior de la Federación. "Quitarlo y poner a una gente suya".

"Alguien sumiso y obediente que no se vuelva a atrever a decir que hay corrupción y torpezas en el gobierno de López Obrador" Ricardo Anaya

El expanista destacó que el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que según la estimación de la ASF "costó 200 por ciento más de lo que López Obrador nos dijo... va a costar 332 mil millones de pesos" y en respuesta AMLO dijo: "otros datos".

Anaya pidió a todos los legisladores "a no caer en el perverso juego de López Obrador: no desacrediten a la Auditoría. Si hay algún error, que se corrija, pero no tiren toda la vajilla a la basura nomás porque se rompió un plato"