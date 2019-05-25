La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José González Blanco Ortiz Mena, presentó su renuncia al Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el retraso que ocasionó en un vuelo de la Ciudad de México con rumbo a Mexicali.

En su cuenta de Twitter la Secretaria de Estado aseguró que “el verdadero cambio requiere que no haya privilegios”, lamentando el incidente en que se vio involucrada. Además aprovechó para anunciar que presentó su renuncia al cargo al Presidente. En un tuit presentó la carta que envió al mandatario.

La transformación de México comienza por la convicción personal y la congruencia de nuestros actos. Por eso, he presentado mi renuncia al Presidente López Obrador. Agradezco la oportunidad de servir a México y lo seguiré haciendo desde otras trincheras. {username} (@Josefa_GBOM) May 25, 2019

La funcionaria acotó que “seguirá sirviendo a México desde otras trincheras”.

Retraso genera controversia

El vuelo AM 198 de Aeroméxico, que tenía que salir ayer a las 09:30 de la CDMX a Mexicali, tuvo que retrasarse 38 minutos, pues se esperaba a González Blanco Ortiz Mena para abordar.

Medios nacionales refirieron que en una llamada se pidió a Aeroméxico detener el despegue para esperar a una funcionaria de primer nivel.

Usuarios de Twitter evidenciaron que se trataba de la titular de Semarnat, expresando molestia.

Incluso se dijo que “fue el capitán el que hizo el anuncio del retraso a los pasajeros ‘por orden presidencial’”.