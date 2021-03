Estefanía Veloz informó renunció a Morena en solidaridad con las mujeres víctimas de abusos.

Tras la renuncia de Estefanía Veloz a Morena en este Día Internacional de la Mujer, se han generado diversas reacciones en redes sociales.

La aspirante para la diputación federal del Distrito 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua por Morena, Andrea Chávez apoyó la renuncia de Estefanía Veloz y sostuvo que seguirá construyendo espacios partidistas que durante décadas le fueron negados a las “mujeres jóvenes y sin apellido”.

Chávez, quien también se considera feminista, dijo que “no permitirá que la trinchera se quede sola”.

“Respeto profundamente la decisión de las compañeras que ya no se identifican con el proyecto. Por mi parte, me quedaré construyendo los espacios partidistas que durante décadas nos fueron negados a las mujeres jóvenes y sin apellido. No permitiremos que la trinchera quede sola” Andrea Chávez. Aspirante a diputada por Morena

Por su parte, la activista y abogada feminista Gracia Alzaga también refrendó su apoyo hacia Estefanía Veloz porque “cada compañera es libre de decidir desde donde lucha”.

Alzaga aseguró que no se juzgará a quienes deciden luchar en contra de la violencia de género al interior de un partido o fuera de él. “Lo vamos a tirar”, agregó.

“Toda mi solidaridad y apoyo a la compañera Estefanía. Cada compañera es libre de decidir desde dónde lucha, no juzguemos a quienes deciden hacerlo en un partido o fuera de él. Desde todos los espacios, lo vamos a tirar” Gracia Alzaga. Activista feminista

La secretaria de la Comisión Nacional de Redes Sociales de Movimiento Ciudadano, Marisol Calva, expresó que la renuncia de Veloz a su militancia en Morena fue una acción congruente.

Otro que no perdió la oportunidad para expresar su opinión al respecto fue Gibrán Ramírez, quien dijo que “la 4T es grande y diversa”.

Gibrán Ramírez indicó que hay quienes, de forma oportunista, colocan la renuncia de Estefanía Veloz a causa de un aparato de partido cuando en realidad la lucha se da también en otros ámbitos.

El politólogo y comunicador dijo respetar la decisión de Veloz.

“La 4T es grande y diversa. De forma oportunista, hay quien coloca a Estefanía fuera por renunciar a un aparato de partido, cuando la lucha se da dentro de varios de ellos, medios de comunicación, y el pueblo de México en general. Respeto a la protesta” Gibrán Ramírez. Comunicador y politólogo.

Estefanía Veloz renuncia a Morena

A través de redes sociales, la presentadora de televisión, Estefanía Veloz informó sobre su renuncia al partido de Morena en solidaridad con las mujeres víctimas de abusos.

“En congruencia con mis principios, decido renunciar a Morena, porque mi lealtad y mi primera militancia no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo. Renuncio en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído” Estefanía Veloz

En el documento de renuncia que Veloz compartió, aclaró que la candidatura de Félix Salgado Macedonio “contradice totalmente la lucha social que le dio origen a Morena”, e hizo énfasis en que el partido “le ha dado la espalda y ha traicionado a las mujeres”.

Además, mostró su ánimo porque se construya un México en el que exista una “izquierda feminista”, aunque admitió que seguirá apoyando a la “transformación” del país que busca Morena, fuera de su militancia.