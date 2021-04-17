México.- Un grupo de empresas y personas que proveen de alimentos con sobreprecio al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela están bajo la mira de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con Reforma, se trata de una red de 23 empresas y personas físicas mexicanas, cuyas cuentas bancarias ya se encuentran bloqueadas.

Fue entre marzo y junio del 2019 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó las denuncias, en el marco de la "ayuda" que el gobierno venezolano da a sus ciudadanos.

Empresas bajo la mira de la Fiscalía

Abel Barajas detalla en su investigación que la red de empresas mexicanas de han enviado los alimentos a Venezuela recibieron cantidades millonarias de cuatro empresas constituidas en Turquía, Hong Kong y Panamá.

Asimismo, se dice que Jack Landsmanas, propietario de Grupo Kosmos, que la conforman las firmas La Cosmopolitana, Serel y Koltov es uno de los personajes centrales en la investigación.

La Cosmopolitana habría recibido en agosto de 2017 depósitos por 8.8 millones de pesos de Million Rise Industries Limited, que es una de las cuatro empresas constituidas en Turquía, Hong Kong y Panamá que compra despensas para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPs) del Gobierno de Venezuela, quien los distribuye a precios subsidiados.

Otras empresas señaladas son Integradora de Productos del Estado de México o B-Eminent Inc. de México.

Sospechas por lavado iniciaron en Gobierno de Peña

De acuerdo con la UIF, las mercancías se vendieron con sobrecosto, por lo que los denunciados están en una mecánica de triangulación de recursos.

Detalla que es probable que el propósito de esa acción fue dificultar la identificación del origen y destino final de los activos, es decir, que la ganancia sería ilícita.

Si bien, fue en junio de 2018 cuando la Unidad presentó por vez primera una denuncia por el asunto, ahora el Gobierno de Andrés López Obrador lo ha vuelto a retomar.

En este sentido, se ha ampliado la querella, toda vez que detectó indicios de que las exportaciones continúan, aunque a través de otros intermediarios en Turquía y Hong Kong.

Asimismo, se detalla que las compras de Venezuela, se realizaron a empresas de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo León… Los productos salieron por los puertos de Altamira y Veracruz.