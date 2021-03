Construyen muro de flores por mujeres víctimas de violencia en vallas de Palacio Nacional

Cientos de mujeres llegaron a las vallas metálicas de Palacio Nacional a colocar flores en memoria de las mujeres que han sido violentadas en México



México.- En vísperas del 8M, Día Internacional de la Mujer, cientos de mujeres acudieron a las vallas metálicas que protegen Palacio Nacional en el Zócalo de la CDMX, para construir un muro de flores en memoria de las mujeres víctimas de violencia en México.

Para unirse a la protesta de pintar los nombres de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición en las vallas de Palacio Nacional, la tarde de este 7 de marzo, mujeres de todas las edades se unieron a una convocatoria para colocar flores, veladoras, cruces rosas, mensajes de apoyo y consignas contra la violencia.

Colocan flores en Palacio Nacional Nancy Gómez / SDPnoticias

Flores moradas, blancas, rosas, girasoles y hechas de papel fueron colocadas a lo largo del muro que protege Palacio Nacional y la Catedral para convertir la valla en un memorial donde no caben los nombres de las mujeres asesinadas, desaparecidas y violentadas. También aparecen los nombres de presas políticas e incluso hay espacios que recuerdan la deuda del Estado sobre el derecho al aborto legal.

"Si no luchamos juntas, nos matan por separado", "Si un día no aparezco, no prendan velas. Quémenlo todo", "No tendrán la comodidad de nuestro silencio" y "Presidente, rompa el pacto", son algunas de las demandas plasmadas en el muro que ha reunido a todas quienes buscan vivir una vida libre de violencia.

Vallas en Palacio Nacional Nancy Gómez / SDPnoticias