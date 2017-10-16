Javier Lozano Alarcón, actual senador por el PAN, llamó “imbécil” a su compañero de bancada Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador panista en la historia de México.

En su cuenta de Twitter, Lozano señaló que Ruffo apoya a Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, quién se encontraría carente de avances positivos en materias de seguridad y desarrollo en Nuevo León.

“Pero el imbécil de @RuffoAppel lo apoya a morir. Tal para cual. (Y nos llama traidores). #LosJumentosDeAnaya”, señaló el político poblano.

Para Ruffo Appel, los senadores Ernesto Cordero, Roberto Gil, Javier Lozano, Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega, son “traidores” por su oposición a la dirigencia de Anaya Cortés.

Previamente, Ruffo señaló que la renuncia de Margarita Zavala del PAN es como cuando sale la “pus” de un absceso “y uno se siente aliviado”.