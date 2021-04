Félix Salgado preguntó a sus simpatizantes si no les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdova, al que se refirió como “cabroncito”.

Durante un mitin realizado afuera de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), el excandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, arremetió en contra de los siete consejeros del órgano electoral —incluido Lorenzo Córdova— que votaron para quitarle la candidatura.

Salgado Macedonio aseguró que, de no reivindicar la decisión de quitarle la candidatura a gobernador de Guerrero, “va a buscar” a los siete consejeros, así como que “irá a ver” al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

“Si no se reivindican, miren, se los decimos de una vez, los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar… y vamos a ir a ver a Córdova” Félix Salgado Macedonio

En su discurso al exterior de la sede del INE, Félix Salgado preguntó a los simpatizantes presentes que si no les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdova, al que se refirió como “cabroncito”.

“¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo?, ¿sí?... ¡cabroncito! Félix Salgado Macedonio

Además, el senador con licencia de Guerrero sostuvo que no permitirá “un atropello” por parte del INE… “y que no le rasquen los huevos al toro porque nos van a encontrar, tenemos el respaldo del pueblo, somos mayoría”, afirmó.

Salgado Macedonio indicó que los consejeros que votaron para quitarle su candidatura “no saben por lo que estamos luchando en Guerrero”.

“Hay mucha gente pobre, niños sin esperanza, niños que no van a ir a la escuela porque se roban el presupuesto”, añadió.

En compañía del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, Félix Salgado aseveró que el INE "ha muerto", por lo que colocaron una corona fúnebre en la tarima, así como una ataúd hecho de cartón.

🚨Félix Salgado Macedonio sube el tono y las amenazas directas a los y las consejeras:



“Si no se reivindican los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Cómo está su casita, cabroncito?”

🎥@jambelmont pic.twitter.com/F7RXr30glF

Félix Salgado Macedonio: No fue amenaza contra consejeros, dice

En una entrevista para Azucena Uresti, Félix Salgado Macedonio aclaró que lo dicho durante su mitin del 12 de abril no fue una amenaza contra los consejeros del INE.

"Yo nomás pregunto que si no les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdova y Ciro Murayama nada más, pero no, no vamos a ir. No vinimos a hacer destrozos ni vinimos a molestar nadie... solamente estamos esperando el resultado" Félix Salgado Macedonio

El senador con licencia mencionó que todos deberían saber dónde viven sus gobernantes tal como conocen la residencia del presidente de México.

Asimismo, Salgado cuestionó el porqué tanta "fobia" contra él para no permitirle ser candidato a gobernador de Guerrero.

Los consejeros del INE sesionarán este martes para tomar una resolución en torno a las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y la de Raúl Morón, a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente.