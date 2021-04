En días recientes, Felipe Calderón ha criticado el exceso de muertes en México tras darse a conocer las cifras oficiales de la Secretaría de Salud.

Tras las críticas respecto al exceso de muertes en México reportado por la Secretaría de Salud, el expresidente de México Felipe Calderón aclaró que “no son juicios de valor”, pues se refirió a los datos oficiales tanto de México como internacionales.

“Son datos, no juicios de valor; esos los hacen los de CS (Consejo de Salubridad General) y malinforman al presidente” añadió.

“En mis referencias al llamado exceso de defunciones, esto es, número de muertes superior al promedio o de los años anteriores, me he referido a los datos oficiales tanto de México como internacionales. Son datos, no juicios de valor; esos los hacen los de CS y malinforman al Pdte”. Felipe Calderón

Calderón critica exceso de muertes en México

En su cuenta de Twitter, Felipe Calderón indicó que en México más de 400 mil mexicanos han muerto por encima del promedio de los años anteriores, durante el año de Covid-19. “Probablemente es la cifra más alta del mundo”, agregó.

Lo anterior, al citar un tuit del usuario @AlejandroC_IQ, quien dio a conocer las cifras oficiales de la Secretaría de Salud.

“La @SSalud_mx acaba de publicar la actualización de la estadística de exceso de muertes al 13 de febrero: Total muertes en exceso: 417002 Confirmadas #covid19mx, notificadas el 13-feb: 173771. Factor subregistro = 417002÷173771 = 2,40″, señaló el usuario, donde además compartió la liga de la página de la Ssa en donde se muestra la información.

En tanto que en el informe de "Exceso de mortalidad por todas las causas, durante la emergencia por COVID-19, México, 2020-2021", publicado de la Secretaría de Salud (actualizado el 15 de marzo), señala que este año las muertes esperadas eran de 846 mil 499; no obstante, las registradas son de un millón 263 mil 501, es decir, un exceso de defunciones de 417 mil 002 o 49.3 % más.