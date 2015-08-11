El senador Ernesto Ruffo negó rotundamente que la voz que aparece en un audio divulgado por Grupo Reforma sea la suya.

En entrevista con la Segunda Emisión de Noticias MVS el panista reiteró que tiene 5 años que no entabla comunicación telefónica con el gobernador de Sonora Guillermo Padrés.

Además, señaló que Grupo Reforma debió preguntar primero ?antes de asegurar cosas?. Por ello se acercará en los próximos días al diario de circulación nacional para que le revelen la fuente de la llamada.

Por otro lado señaló que será mañana cuando interponga una denuncia contra quien resulte responsable por el daño a su imagen y señaló al PRI como posible responsable del audio. ?Lo razonable es siempre tener dudas sobre los procedimientos de función pública (?) Tengo años en la política, es lamentable pero el común en mis problemas ha sido el PRI?, subrayó.

Finalmente, el senador panista exhortó a Reforma a revelar quien les entregó el audio. ?El diablo es siniestro y hay cosas que se parecen al diablo; deben revelar su fuente?.

El gobernador Guillermo Padrés no se ha pronunciado por el audio, por lo que Ruffo Appel indicó que estará pendiente de lo que declare en las próximas horas.