México.- El youtuber Ignacio Rodríguez “el Chapucero” acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) pretende encarcelar a youtubers, luego de que este organismo adelantará que combatirá los fake news.
En su cuenta de Twitter el comentarista de noticias pidió a sus colegas mantenerse alerta, citando una publicación donde se enumeran las acciones que emprenderá el instituto.
{username} (@NachoRgz) August 24, 2020
El incidente generó burlas en contra de “el Chapucero”, toda vez que su comentario hizo parecer como si él y los youtubers comparten información falsa a propósito y por eso deben cuidarse.
Desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la fama de varios comentaristas de noticias afines a su movimiento se disparó, ya que varios de ellos son asiduos asistentes a las conferencias matutinas.
Del grupo de influencers destacan Carlos Pozos, conocido como “Lord Molécula”, Paúl Velázquez, Sandra Aguilera y Carlos Domínguez.
Todos ellos manifiestan respaldo a las políticas del Gobierno de México y acusan a la prensa tradicional de ser “mercenaria” y apoyar a la oposición a la cuarta transformación, lo cual ha derivado en señalamientos entre ambos bandos.