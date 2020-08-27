México.- El youtuber Ignacio Rodríguez “el Chapucero” acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) pretende encarcelar a youtubers, luego de que este organismo adelantará que combatirá los fake news.

En su cuenta de Twitter el comentarista de noticias pidió a sus colegas mantenerse alerta, citando una publicación donde se enumeran las acciones que emprenderá el instituto.

El incidente generó burlas en contra de “el Chapucero”, toda vez que su comentario hizo parecer como si él y los youtubers comparten información falsa a propósito y por eso deben cuidarse.

Desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la fama de varios comentaristas de noticias afines a su movimiento se disparó, ya que varios de ellos son asiduos asistentes a las conferencias matutinas.

Del grupo de influencers destacan Carlos Pozos, conocido como “Lord Molécula”, Paúl Velázquez, Sandra Aguilera y Carlos Domínguez.

Todos ellos manifiestan respaldo a las políticas del Gobierno de México y acusan a la prensa tradicional de ser “mercenaria” y apoyar a la oposición a la cuarta transformación, lo cual ha derivado en señalamientos entre ambos bandos.