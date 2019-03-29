México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró Hugo Éric Flores renunció como presidente nacional del extinto Partido Encuentro Social (PES), por lo que no hay conflicto de interés.

En conferencia de prensa matutina, el coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez, informó al mandatario que desde agosto ya no ocupa un cargo en el partido evangélico.

Puedes leer: Rematan sede del PES que ya perdió su registro

López Obrador afirmó que Flores sólo tiene un cargo público: como delegado federal de programas sociales de la Secretaría de Bienestar en Morelos.

Sin embargo, en la cuenta personal de Flores en Twitter se describe como “padre de familia, delegado federal” de programas sociales y “Presidente Nacional del Partido Encuentro Social”.

Recomendamos: Reporta INE que 40 agrupaciones quieren registrarse como partidos

El pasado 20 de marzo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el PES perdería su registró como partido nacional al no alcanzar el 3 por ciento en ninguna de las elecciones federales.

El mismo Flores aseguró que los exmilitantes acudirían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y además buscarán ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la creación de un nuevo partido: Partido Encuentro Solidario que llevaría las mismas siglas, PES.