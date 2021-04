Según AMLO la cancelación del NAICM le generará un ahorro de 125 mil millones de pesos



México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) considera que cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) de Texcoco es el mejor negocio que ha hecho.

AMLO dijo durante la mañanera del 30 de abril que el aeropuerto de Texcoco iba a tener un precio de 300 mil millones de pesos .

Y a pesar de que tuvo que pagar 100 millones por cancelación, se han generado ahorros.

AMLO dice que cancelación del NAICM generó un ahorro de 125 mil millones de pesos

El presidente dijo que a pesar del pago de 100 millones de pesos por la cancelación del NAICM, ha sido el mejor negocio que pudo haber hecho.

AMLO dijo que a pesar de que el gobierno de Enrique Peña Nieto adelantó obras para que no fuera cancelado, se decidió no continuar porque era un “pozo de corrupción”.

"El mejor negocio público que hemos hecho ha sido de no construir el aeropuerto en Texcoco, estimado en 300 mil millones de pesos. Se decidió no construirlo, y aún pagando, porque se adelantaron a contratar obras pensando de que así nosotros ya no nos iba a quedar más que continuar con esa obra fraudulenta” AMLO

Obrador dijo que la cancelación permitirá un ahorro de 125 mil millones de pesos, un aproximado de la cantidad que costará el Tren Maya.

AMLO comparó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles va a costar unos 75 mil millones y recordó que en donde iba a estar el NAICM se hará un gran parque ecológico.

Con todo y cancelación, NAICM gana premio de arquitectura

El NAICM ganó el primer lugar en la categoría de transporte (concepto) del Rethinking The Future Awards.

Rethinking The Future Awards señaló que la arquitectura del NAICM contenía detalles de la cultura mexicana, como colores intensos, el símbolo mesoamericano del sol y el edificio terminal.