No exageremos con el coronavirus cuando en México mueren de influenza 15 mil al año: AMLO

El presidente recordó que en México mueren más personas al año por la influenza de lo que han muerto en todo el mundo por coronavirus.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que no se debe exageran con la posible llegada del coronavirus en México, pues existen enfermedades con una mortalidad mucho mayor como la influenza, que cobra la vida de unas 15 mil personas al año.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que la Secretaría de Salud dará este día una conferencia de prensa para hablar sobre las medidas que ha tomado para evitar la llegada de la enfermedad al país.

Asimismo, reconoció que la epidemia ha tenido un impacto negativo en la economía mundial y “hay que prepararse” para atender también esta situación, pero también pidió “que no haya pánico” como sucedió en la emergencia sanitaria de la influenza H1N1 del año 2009.

“Por influenza tenemos, desgraciadamente, como 15 mil muertes al año. No estoy diciendo que lo del coronavirus no represente un riesgo, pero a nivel mundial se habla de dos mil 500 pérdidas de vidas humanas; o sea, tenemos que atender el asunto, pero no exagerar”. Andrés Manuel López Obrador

Algunos quisieran que el coronavirus causara mucho daño a México: AMLO

AMLO agregó que, en efecto, pueden haber efectos negativos para la economía de México debido al coronavirus, pero su gobierno está preparado para la contingencia.

Además, lamentó que haya personajes cercanos al antiguo régimen que disfruten con la idea de que el coronavirus se convierta en un problema sanitario y económico que rebase la capacidad de las instituciones del Estado mexicano.

“Hay quienes quisieran que nos fuese mal por cuestiones ideológicas, que nos afectaran estas epidemias y que nos fuese mal (pero) están molestos porque ya no pueden robar”. Andrés Manuel López Obrador