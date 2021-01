El presidente AMLO dijo que se presentó públicamente para que no haya rumores y que aún está contagiado de Covid-19, pero se encuentra bien.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció por las muestras de solidaridad y cariño de todas las personas que le desearon pronta recuperación y fuerza, luego de que dio positivo a Covid-19 , el pasado domingo.

En una publicación de Twitter, el presidente AMLO, de 67 años de edad, destacó que recibió mensajes de mandatarios internacionales, de empresarios, obreros, académicos, amigos y hasta de adversarios políticos.

AMLO dijo que se presentó públicamente para que no haya rumores, que aún tiene Covid-19, pero se encuentra bien y ha estado pendiente de los asuntos públicos.

Nunca perderemos la fe en el porvenir y en la búsqueda de una sociedad mejor. Gracias de todo corazón por el cariño que siempre será correspondido.

AMLO se acicaló para dar mensaje

El presidente AMLO se presentó en un video caminando en un pasillo de Palacio Nacional y dijo que se acicalo para dar el mensaje a la población, pero en los días que ha estado en reposo por Covid-19 ha portado otra ropa.

“Ahora me presentó con ustedes para que no haya rumores o malos entendidos, estoy bien. Todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicale así como estoy para comunicarme con ustedes, pero no he estado estos días así, he portado otra ropa” AMLO

AMLO prevé que lleguen la próxima semana dosis de la vacuna rusa Sputnik V

El presidente AMLO dijo que ha estado pendiente de la pandemia para procurar que continúe la misma estrategia, que consiste en que a nadie le falte una cama, ni personal médico, ni medicamentos y todos sean atendidos. “No nos han rebasado las circunstancias y hemos podido atender a todos”, dijo.

El mandatario destacó que habló con Vladimir Putin, presidente de Rusia, quien se comportó muy fraterno y le ofreció enviar vacunas Sputnik V a México, las cuales llegarían a finales de la próxima semana . Asimismo, detalló que siguió con las gestiones de la compra de la vacuna de AstraZeneca y llegarían en febrero cerca de 870 mil dosis.

En cuanto a la vacuna de Pfizer y BioNTech, AMLO habló con el gerente del laboratorio, quien se comprometió a adelantar las entregas de dosis y es probable que el próximo 10 de febrero se reinicien las entregas, se esperan 1 millón 500 mil dosis.

Para febrero, se contará con 1 millón 800 mil dosis con el mecanismo de la ONU. Además, se espera que el próximo mes se tenga acceso a la vacuna CanSino de China. Con ello, se prevé que en febrero haya 6 millones de dosis y en marzo el doble, aseguró AMLO.