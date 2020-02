“Yo estoy rompiendo por mi hija”: Yesenia Zamudio protesta por justicia para Marichuy

Yesenia es mamá de María de Jesús Jaimes Zamudio, alumna del IPN asesinada en enero de 2016.

México.- El pasado 15 de febrero, cuando se realizó el homenaje a Ingrid Escamilla en la colonia Vallejo, Ciudad de México, Yesenia Zamudio también expresó su exigencia de justicia para la joven de 25 años de edad y para su hija, María de Jesús Jaimes Zamudio , víctima de feminicidio el 16 de enero de 2016.

Video del discurso de la mamá de Marichuy está circulando en redes sociales porque representa la rabia, el dolor y el hartazgo de las víctimas de violencia contra las mujeres que no han recibido justicia. En este caso, a más de 4 años de lo sucedido en la colonia Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero, tampoco hay avances para sancionar a los responsables y reparar el daño a la familia de Yesenia.

Luego de tantos años con la misma demanda de justicia, la madre de Marichuy se ha unido a la lucha feminista, a las protestas pacíficas, a las marchas, a los destrozos, a las colectas solidarias por niñas y niños huérfanos por feminicidio. Cuando alza la voz hace una crítica al gobierno por la falta de acciones para revertir la violencia feminicida y siempre nombra a su hija.

El 15 de febrero, frente al edificio donde asesinaron a Ingrid Escamilla, Yesenia Zamudio se pronunció contra las personas que rechazan las manifestaciones feministas, y en particular contra quienes critican los mensajes de protesta en las paredes.

El fragmento presentado, es de Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaime Zamudio, estudiante del IPN asesinada en 2016.https://t.co/6kx7HCeYhg pic.twitter.com/cEUCq9rK09 — CombatimosLaTiranía (@CombatirTirania) February 18, 2020

Yesenia Zamudio a 4 años del feminicidio de Marichuy Especial Ni Una Menos

“Y si quemo y rompo y hago un pinche desmadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? ¡A mí me mataron a mi hija! Yo soy una madre que me mataron a mi hija y tengo todo el derecho quemar, de romper, y no le voy a pedir permiso a nadie porque yo estoy rompiendo por mi hija”. Yesenia Zamudio

Durante su discurso , también lamentó que los casos no tengan justicia mientras los feminicidios siguen ocurriendo; pidió a medios de comunicación hablar no solo de algunas víctimas, y nombrar a las mujeres que denuncian violación, acoso, ataques con ácido.

Feminicidio de Marichuy

El 15 de enero de 2016, cuando María de Jesús Jaimes Zamudio era alumna de 4to semestre de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán del IPN, la joven salió con unos amigos a comer y divertirse. Debido a la lejanía de la escuela con su hogar en Iztapalapa, ella comenzó a rentar un departamento con otras dos estudiantes en dicha zona.

Por la noche de aquel día, la joven de 19 años ya quería regresar al departamento que compartía pero su profesor de Introducción a la Perforación y otros alumnos, lo impidieron. Tras la insistencia de Marichuy, esas personas la acompañaron al edificio ubicado también en Ticomán.

María de Jesús Jaimes Zamudio. Especial

Ya en el departamento, el profesor y al menos un estudiante comenzaron a agredir a María de Jesús; “ambos intentaban quitarle la ropa y luego de forcejear, la arrojaron con alevosía y ventaja por la ventada de un quinto piso”, relata su mamá.

Marichuy cayó de una altura de 12 metros, cuando su mamá la encontró en el hospital de Balbuena, tenía múltiples fracturas en su cuerpo y se estaba desangrando por una fractura en el fémur. Según su familia, la joven universitaria no recibió ayuda inmediata y murió el siguiente 24 de enero .

Hasta ahora, el profesor y alumnos, junto a sus dos compañeras de cuarto que serían responsables por omisión, no son investigados.