Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, se vio envuelta en cierta polémica por un video que fue revivido en redes sociales, en el cual la aspirante hizo chistes del trabajo sexual.

En el video en cuestión Xóchitl Gálvez recordó su gestión cuando era directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, durante la administración de Vicente Fox, en la cual dio arranque su carrera política como funcionaria.

En el polémico video, Xóchitl Gálvez habló de una apuesta que le hizo al entonces gobernador de San Luis Potosí, Marcelo De los Santos, para construir un puente en la comunidad indígena Barrio Progreso Santiago de Tamazunchale, en la Sierra Huasteca.

Las mujeres tendrán un papel definitorio en las elecciones 2024 pues, del total del padrón, 48 millones 259 mil 556 personas son hombres, mientras que 51 millones 924 mil 644 personas son mujeres.

Las campañas electorales para las elecciones 2024 iniciaron desde el 1 de marzo y concluirán el 29 de mayo de 2024 para dar paso a los comicios del 2 junio.

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.

Xóchitl Gálvez generó polémica por un video que fue revivido en redes sociales, en el cual la candidata de Fuerza y Corazón por México recordó una apuesta que le hizo al entonces gobernador de San Luis Potosí, Marcelo De los Santos, por un partido de futbol entre Cruz Azul y San Luis.

La apuesta fue llevar a cabo la construcción de un puente en una comunidad de San Luis Potosí, cuando era directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el gobierno de Vicente Fox. Sin embargo, Cruz Azul perdió el partido 2-1 frente a San Luis.

La cuenta de redes sociales que compartió el video no precisó la fecha o el medio para el cual ofreció una entrevista Xóchitl Gálvez, quien dijo que, de todas las apuestas que ha hecho, la que más le ha dolido fue la de pagar el puente de San Luis Potosí:

Sin embargo, fue acusada de utilizar recursos públicos para una apuesta, la cual perdió, por lo que tuvo que pagar parte del acuerdo con dinero de su bolsa, según explicó. En ese sentido, bromeó con la posibilidad de ofrecer trabajo sexual en la Ciudad de México (CDMX):

“Dije que me iba a ir Sullivan, Sullivan es la calle de la prostitución en la CDMX para los poblanos o para los fuereños que no conozcan la ciudad. Y que pues iba a talonear; entonces di las tarifas: mil pesos el que viera las piernas, 100 mil el que me las tocara y 1 millón el que las quisiera disfrutar; y salió el puente”

Xóchitl Gálvez