La aspirante presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, contó en entrevista porqué llamó narco candidata a su oponente, Claudia Sheinbaum Pardo.

Fue con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmul,a, que Xóchitl Gálvez reconoció que llamó narco candidata a Claudia Sheinbaum por “lengua floja”.

Ello luego de que el periodista cuestionó si no consideró excesivo llamar a la morenista “narco candidata” durante el segundo debate presidencial, realizado el pasado 28 de abril.

Los señalamientos entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum se registraron a poco más de un mes de las elecciones 2024 del próximo domingo 2 de junio.

Xóchitl Gálvez asegura que si Claudia Sheinbaum tiene “lengua floja”, ella también

Xóchitl Gálvez señaló que en el primer debate presidencial fue respetuosa y llamó a Claudia Sheinbaum por su nombre, cuando ella solo la nombró “candidata del PRIAN”.

Por ello, indicó la aspirante, en esta ocasión tuvo que decir que Claudia Sheinbaum era la candidata de un narco partido, como señalan a Morena desde hace meses.

Y cuando el periodista cuestionó si no fue excesivo decirle narco candidata a Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez respondió “¿ no es excesivo que me diga corrupta ?”.

“¿Pero ella narco candidata?”, insistió Ciro Gómez Leyva, a lo que Xóchitl Gálvez respondió que si Claudia Sheinbaum tiene la lengua floja para llamarla corrupta sin pruebas en su contra, ella también la puede tener.

“- Oye, ¿pero ella narco candidata, ella? - Pues porque me dijo corrupta, por eso se lo dije Ciro, yo corrupta no lo soy, entonces si ella tiene la lengua floja para hacer un adjetivo de ese tamaño, pues yo también la puedo tener.” Ciro Gómez Leyva y Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez afirma que no es corrupta y subraya la falta de evidencias en su contra

Xóchitl Gálvez también destacó que Claudia Sheinbaum ni Morena han podido probar que ella se robó un solo peso, y que no existe manera de que lo prueben.

Además de que tampoco existieron construcciones ilegales durante su gestión como alcaldesa de Miguel Hidalgo, “si había un edificio ilegal por qué no lo clausuró, ella era la jefa de gobierno”.

Por ello, subrayó que desde el partido oficial no han sacada nada en su contra porque no existe ningún delito cometido , y que si la atacan solo es por ser empresaria, porque no es “ninguna bandida”.

“El gobierno de la ciudad otorga los usos de suelo, si ella viola el uso de suelo, yo me fui en el 2018, ella llegó en 2018, por qué no clausuró los edificios, no hay una sola manifestación de obra que yo hubiera dado de manera indebida. No hay, no existe, si no ya me la hubieran sacado. Que si yo, que si mi empresa, sí soy empresaria, el problema aquí es diferenciar en donde tú eres empresaria y en donde ya eres un bandido, yo no soy ninguna bandida”. Xóchitl Gálvez

¿Cómo va Xóchitl Gálvez en la encuesta presidencial rumbo a las elecciones 2024?

De acuerdo con la encuesta MetricsMX del 1 de abril sobre los candidatos presidenciales de las elecciones 2024, Xóchitl Gálvez ronda el 23% de apoyo a su candidatura.

Conforme a la encuesta, el apoyo de las y los ciudadanos con respecto a las elecciones 2024 es el siguiente:

Claudia Sheinbaum, con el 57.1%% de los votos,

Xóchitl Gálvez, con el 23.7% de los votos,

Jorge Álvarez Máynez, con el 4.4% de los votos

Encuesta MetricsMx Presidencia al 25 de marzo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Todo lo que tienes que saber de las elecciones 2024 en México

Las elecciones México 2024 se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio, bajo la organización del Instituto Nacional Electoral (INE).

En estás elecciones 2024 están en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local, s iendo:

La Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Así como las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Ciudad de México (CDMX)

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Es importante resaltar que se trata de las elecciones más grandes en la historia de México, pues el INE señala un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanas y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal y cuentan con credencial para votar vigente.