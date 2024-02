Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de la República de la coalición PAN, PRI y PRD, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) un debate en inglés; “thank you”, dijo hoy 8 de febrero.

En un intento por levantar los números en las encuestas rumbo a las elecciones 2024, Xóchitl Gálvez inició una gira por Estados Unidos el 1 de febrero de 2024, donde protagonizó episodios de todo tipo.

Durante la Conferencia de la Verdad de hoy 8 de febrero, Xóchitl Gálvez dijo haber detectado una protesta de “militantes de Morena” en un discurso que realizó ante 300 estudiantes en la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, un video dejó evidencia la desaprobación de su candidatura en Estados Unidos. Fue en ese contexto de que Xóchitl Gálvez retó al presidente AMLO a sostener un debate en inglés, luego de las burlas por su acento.

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.

Xóchitl Gálvez aseguró que AMLO es el candidato de Morena a la Presidencia de México, por lo que lo retó a tener un debate en inglés, durante la Conferencia de la Verdad de hoy 8 de febrero.

Antes de iniciar la conferencia, Xóchitl Gálvez saludó y agradeció la asistencia de la prensa diciendo “fine, thank you...”, para después realizar la siguiente aclaración:

Las declaraciones de Xóchitl Gálvez se dieron después de un discurso en Estados Unidos en el que la candidata de la coalición PAN, PRI y PRD hizo visible su falta de dominio para hablar en inglés:

“Presidente Biden, yujab tu wok da tok (you have to walk the talk)”

Xóchitl Gálvez