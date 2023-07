La senadora Xóchitl Gálvez ofreció su renuncia como aspirante a la candidatura presidencial de Va por México si el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) demuestra que sus empresas recibieron mil 500 millones de pesos en contratos públicos.

Así lo expuso en Por la Mañana, noticiero de Ciro Gómez Leyva, donde la aspirante presidencial respondió a las acusaciones que hizo AMLO en su contra durante la conferencia mañanera de hoy 14 de julio.

En ellas, el presidente de México aseguró que las empresas de Xóchitl Gálvez recibieron mil 500 mdp en contratos durante los últimos 9 años y solicitó que se investigue cómo los obtuvo.

Ante esto, la aspirante a la candidatura presidencial de Va por México respondió que no recibió tal cantidad de contratos públicos, y cuestionó si acaso la iniciativa privada no puede contratar sus servicios.

Los señalamientos en contra de la senadora por el PAN se dan a unos días de que inició el proceso de selección interno de Va por México para definir al responsable del Frente Amplio por México.

En donde, al igual que Morena, planean realizar una encuesta para elegir al candidato presidencial rumbo a las elecciones 2024.

Con dicho proceso, Va por México pretende forjar un candidato fuerte que logre derrotar a Morena, que actualmente tiene bajo su mandato el poder ejecutivo y 23 gobernaturas de los estados de México.

Xóchitl Gálvez respondió a los señalamientos de AMLO, quien la acusa de tener contratos que otorgaron mil 500 mdp durante los últimos 9 años.

Ante esta situación, la senadora del PAN aseguró que los contratos que celebró con el gobierno federal en los últimos cinco sexenios no son por dicha cantidad, sino por 45 millones 838 mil pesos dividos de la siguiente forma:

Ante esta aclaración, Xóchitl Gálvez apuntó a AMLO como “mentiroso” y le pidió que en caso de poder demostrar que los contratos adquiridos son de mil 500 mdp ella renunciaría a su aspiración de ser candidata presidencial de Va por México.

Sin embargo, pidió que, de no lograr comprobar tal acusación, él sea quien renuncie a la presidencia de México y deje de difamarla.

Contratos que mi empresa se ganó en licitaciones, nadie se lo regalo, renuncio a la candidatura si yo tengo contratos por mil 400 mdp y si no que el presidente se vaya por mentiroso (...) entonces que deje de difamarme.”

Cabe destacar que la mención de AMLO en contra de Xóchitl Gálvez acusa que la senadora recibió dicha cantidad porque sus empresas también fueron contratadas por desarrolladoras privadas.

Dicho señalamiento molesto a la panista, quien cuestionó si acaso la inversión privada tampoco podía contratar los servicios que oferta , lo que le ocasionaría “un problema”.

“Si el presidente ya no quiere que el sector privado me contrate si estoy en un problema.”

Con respecto a esto, Gálvez dijo que no puede decir con exactitud cuánto facturó durante los últimos 9 años entre contratos públicos y privados, sin embargo, dijo que no es problema dar a conocer dicho dato.

Y aunque dijo que a su parecer no facturó mil 500 mdp durante los últimos 9 años, subrayó que “no tendría porqué decirselo al presidente, porque esa es mi empresa privada, mi vida privada”.

Agregó que con las acusaciones de AMLO “pareciera” que no puede hacer contratos con desarrolladores y acusó que con dichas menciones la inversión privada tendrá miedo de contratarla.

“Te puedo decir lo que he facturado en 9 años sin problema alguno, pero no tendría por qué decírselo al presidente porque esa es mi empresa privada, mi vida privada, pero ahora pareciera que no puedo hacer un contrato con un desarrollador.

Tengo más de 250 empleados, qué quiere, que me dejen de contratar por miedo al presidente y que esos empleados se vayan a la calle.”

Xóchitl Gálvez