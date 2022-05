Tamaulipas enfrenta la violencia que azota a toda su población y también elecciones para gobernador, a realizarse en junio próximo. Además de los problemas de violencia, el fronterizo estado conoce las fricciones entre el gobernador y la federación.

En este maremágnum de violencia e incertidumbre diaria y política, los candidatos de las dos coaliciones y el de Movimiento Ciudadano, procuran convencer a los tamaulipecos para que este 5 de junio acudan a las urnas a votar por ellos.

La pregunta que por cuarto mes consecutivo realiza SDP Noticias y MetricsMx para conocer cómo se perfila el electorado fue la siguiente:

“La elección de gobernador de Tamaulipas será el 5 de junio de 2022. Si hoy fuera la elección, ¿por quién votaría?” Encuesta MetricsMX

Encuesta MetricsMx de las elecciones Tamaulipas 2022 (SDPnoticias)

Américo Villarreal Anaya toma ventaja para gubernatura de Tamaulipas

Quien adelanta en la intención del voto es Américo Villarreal Anaya por Juntos Haremos Historia en Tamaulipas (Morena-PT-Verde) con un 50.8%, esto es, un poco más de la mitad del electorado piensa quitar lo blanquiazul a Tamaulipas. Mientras que César Augusto “El Truko” Verástegui Ostos por Va por Tamaulipas IPAN-PRI-PRD) con un 26.5%, perdiendo parte de la intención del voto. En un lejano tercer lugar Arturo Díez Gutiérrez Navarro por Movimiento Ciudadano con un 4.3%.

Quienes contestaron que no saben por quien votarán suman un 12% y quienes dicen que no votarán son un 6.4% de los encuestados. Con lo anterior, el “no sé” y “no votaría” tienen mayor intención que el candidato naranja. No solo eso, es el único estado donde se llevarán a cabo elecciones, donde quienes no saben por quien votarán o dicen que no lo harán, en lugar de disminuir, son cifras que han aumentado.

SDP Noticias y MetricsMx realizarán una última encuesta antes de las elecciones, pero viendo cómo va la intención del voto, es casi un hecho que Américo Villarreal de Juntos Haremos Historia será el próximo gobernador de Tamaulipas.

METODOLOGÍA. Encuesta telefónica con robot, realizada el 26 de abril de 2022 a 600 mayores de edad residentes de Tamaulipas. Enviando preguntas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Se llevo a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares del estado de Tamaulipas. Se ajustaron los datos en base a las características de los entrevistados, por género y edad de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral del 15 de abril de 2022 y al nivel educativo del Censo de Población y Vivienda de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Margen de error máximo de +/-4.00% con un nivel de confianza del 95%.

Nota: En febrero se incluyó la opción “Un candidato independiente”