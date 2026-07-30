La mañana del jueves 30 de julio de 2026 se registró la volcadura de un tráiler en el Circuito Exterior Mexiquense, lo que paralizó el acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El accidente ocurrió a la altura de la salida hacia la CDMX, donde las autoridades tuvieron que cerrar el tramo carretero para atender la emergencia.

Ante las afectaciones, el AIFA recomendó a los usuarios anticipar su salida rumbo a la terminal aérea para evitar retrasos en sus vuelos.

Volcadura paraliza el acceso al AIFA dirección CDMX (AIFA/X )

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