Otra vez la candidata presidencial de oposición Xóchitl Gálvez se deshizo de su chicle, ahora pegándolo en un stand de comida durante un evento en Guadalajara; te mostramos el video del desafortunado momento.

Esto ocurrió durante la Expo ANTAD 2024 en Guadalajara, Jalisco, a la que asistió la abanderada del PAN, PRI y PRD rumbo a las elecciones 2024, como parte de sus actividades este martes 12 de marzo.

Y es que en su duodécimo día de campaña presidencial, Xóchitl Gálvez realizó distintos eventos en la perla tapatía, con el fin de abordar las propuestas que impulsará, en caso de alcanzar la silla presidencial en las elecciones 2024.

Xóchitl Gálvez critica a Claudia Sheinbaum por no reconocer inseguridad en México: “¿Vives en Disneylandia?”

Tal fue el caso del evento en Guadalajara, conocido como Expo ANTAD 2024, donde Xóchitl Gálvez resaltó que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca acabar con la “democracia, seguridad y prosperidad” en México.

Sin embargo, el mensaje de la candidata de oposición fue opacado por el momento en que se le ve extrayendo un chicle de su boca para pegarlo en un stand de comida; aquí te presentamos el video por el que Xóchitl Gálvez está siendo tundida en redes sociales.

Nuevamente Xóchitl Gálvez fue blanco de duras críticas en redes sociales, luego de que hiciera viral un video, donde se observa a la candidata presidencial pegar su chicle en un stand de comida.

El momento ocurrió antes de que posara para tomarse una foto durante el evento de Guadalajara, por lo Xóchitl Gálvez decidió sacar el chicle de su boca para pegarlo en el stand de comida donde se inquiere, vendían camarones.

Cabe destacar que usuarios en redes sociales sospechan que Xóchitl Gálvez pudo haber despegado el chicle del stand de comida, para volverlo a masticar, aunque este momento no se percibe en el video.

Pero, ¿cuál es el video de Xóchitl Gálvez donde se observa el momento en el que pega su chicle en un stand de comida? A continuación te lo presentamos:

Xóchitl Gálvez, le da por masticar el chicle, sacarse de la boca el chicle y pegarlo donde sea. No sabemos si lo vuelve a despegar y lo vuelve a masticar. Aquí se saca el chicle de la boca y lo pega en el stand de comidas. RT👇 pic.twitter.com/yKmzT7eW6V

Por su parte, usuarios de redes sociales han reprobado la acción de Xóchitl Gálvez, a quien han lanzado duras críticas por el video donde se le observa pegar su chicle en un stand de comida durante un evento de Guadalajara.

Aunque internautas refirieron que el actuar de Xóchitl Gálvez forma parte de un “montaje” para colocarla en la escena de la opinión pública durante este periodo de campaña presidencial rumbo a las elecciones 2024.

“Para mi que esto ya es un circo armado, de plano es así o es la estrategia que le armaron para estar siempre en la mira y que hablen de ella”, se lee en uno de los comentarios de redes sociales.

Todo indica que Xóchitl Gálvez no es partidaria de masticar su chicle por un largo tiempo, pues la aspirante a ser presidenta de México, ya había realizado una acción similar el pasado 20 de febrero.

Lo anterior ocurrió durante su registro oficial ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidata presidencial rumbo a las elecciones 2024, donde a través de un video, se captó a Xóchitl Gálvez expulsar de su boca lo que se inquiere, era un chicle, para posteriormente pegarlo en su silla.

Aunque en esa ocasión, la abanderada de la oposición negó estos señalamientos, aseverando que lo que portaba en su boca era una pastilla y no un chicle, como se presumió en redes sociales.

“No fue chicle, que quede claro que no fue chicle, no fue chicle, sino pastilla, si tú ves como la saco nadie me vio mascando chicle, nadie, ese fue un invento”

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial