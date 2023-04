El periodista Sergio Sarmiento insinuó desde Tercer Grado que sí se vale especular sobre la salud de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante el programa del 26 de abril, el periodista recordó que luego de que el presidente tuvo los primeros síntomas de Covid-19, hubo hermetismo sobre su salud.

Por ello, dijo que es “normal” que como medios de comunicación se llegara a especular sobre la salud de AMLO.

Sin embargo, Denise Marker le puso un alto y resaltó que especular sobre dicho tema no es propio de la labor periodística.

Durante el programa Tercer Grado del miércoles 26 de abril, Sergio Sarmiento dijo que es normal que los medios de comunicación especulen sobre la salud de AMLO cuando no se le ve.

Recordó que durante su gira por Yucatán del domingo 23 de abril, se dio a conocer por un medio local que el presidente se desmayó; sin embargo, se aclaró que continuaría con su gira.

Sin embargo, su programa de trabajo no continuó y horas después el presidente compartió que se encontraba en su tercer contagio de Covid-19.

Además, desde la Presidencia se dijo que no existió tal desmayo del presidente, pero el 26 de abril AMLO confirmó que sí experimentó un “váhido”.

De acuerdo con Sergio Sarmiento, al haber pasado casi 24 horas desde el comunicado del presidente sobre su salud hasta la conferencia mañanera del 24 de abril, dio paso a las especulaciones.

Sergio Sarmiento reconoció que la salud es información personal que puede ser privada pero al tratarse de un presidente, ésta debe ser compartida.

Asimismo, resaltó que al elevar varios temas a “seguridad nacional” se coarta la transparencia respecto a la salud de los gobernantes.

Sin embargo, Denise Marker le puso un alto a Sergio Sarmiento y a sus insinuaciones sobre que se vale especular sobre la salud del presidente AMLO.

De acuerdo con Denise Marker, nada, ni el vacío de información que hubo alrededor de la salud del presidente, justifica las especulaciones que hubieron.

“Yo no creo. Puede que ocurra pero yo no creo que sea la práctica del periodismo…De entrada me provocó un enorme alivio verlo. Efectivamente hubo este vacío de información pero también hubo eso, una especulación que a mí me parece que nada la justifica”

Denise Marker