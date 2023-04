Aczino se ofreció a hacerle un rap a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y cómo no recibió respuesta, ahora en el programa de Adela Micha le tiró una barra inspirada en su salud.

Como sabemos, hace unos días se dio a conocer que el presidente de México, AMLO, de 69 años de edad, dio positivo a Covid-19 por tercera ocasión.

Por ello y en busca de mostrar que tan buen improvisador es Aczino, Adela Micha -de 59 años de edad- en su programa de La Saga Live, lo puso a tirarle una barra al presidente.

Aczino (Urban Roosters / Facebook)

Aczino tira barra por la salud de AMLO en el programa de Adela Micha

Aczino -de 31 años de edad- mostró que por algo se ha llevado tres campeonatos de la Red Bull, ‘Batalla de Gallos’ y Adela Micha es testigo.

Durante la visita que Aczino tuvo a La Saga Live, el programa de Adela Micha, lo pusieron a improvisar y aleatoriamente se eligieron los temas sobre los que echaría barra.

Como una única improvisación, el rapero llamado Mauricio, sacó un papelito que le dijo debía hablar de la salud de AMLO y aunque tardó en agarrar carril, armó su improvisación.

Recordemos que anteriormente, Aczino le había ofrecido a AMLO responderle a Eminem, tras una supuesta tiradera que le habría hecho al presidente de México.

Aczino no deseó mal a la salud de AMLO, pero le recordó que tiene sus detalles y Adela Micha lo confirmó

Aczino se puso a improvisar de forma inesperada sobre la salud de AMLO, quien recordemos tiene Covid-19, y aunque no le deseó mal, le recordó que tiene sus detalles.

El rapero se lució junto a Adela Micha, la conductora de La Saga quien le pidió “échame un freestyle” y el azar dijo que sería sobre el presidente de México.

Y aunque Aczino comenzó un poco flojo con el tema de AMLO, pues reconoció que no busca noticias, no le deseó mal o al menos, no que se fuera al cielo como su abuelito.

“La salud de AMLO, ya está viejito, pero espero que no sea la misma que la de mi abuelito, porque mi abuelito ya se fue para el cielo (...)”. Aczino, rapero.

Sin embargo, el ganador de múltiples batallas de freestyle, le recordó que hay asesinatos y crímenes, y que él siempre dice “yo tengo otros datos”.

“La salud de México sí está crítica, hay muchas estadísticas que son muy verídicas que hablan de balística, que hablan de asesinato, que hablan de que para eso México tiene talento nato, pero dicen que tienen otros datos”. Aczino, rapero.

Así se vivió la barra completa que Aczino le tiró a AMLO en el programa de Adela Micha, donde la conductora con una sonrisa confirmó lo pronunciado: