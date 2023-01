El juicio de Genaro García Luna está cada vez más cerca. No obstante, un video en redes sociales muestra como Gerardo Fernández Noroña lo acusó de tener vínculos con el crimen organizado durante años.

La defensa de Genaro García Luna, quien actualmente está detenido en Estados Unidos por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, rechazó la posibilidad de un acuerdo con la Corte de Distrito Este de Nueva York, por lo que habrá juicio.

Sin embargo, el video de redes sociales muestra a Gerardo Fernández Noroña, quien señaló en 2009 a Genaro García Luna como un “cobarde y asesino”, en relación a sus vínculos con el crimen organizado.

“Genaro García Luna es un asesino, y se lo estoy diciendo en su cara, así que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, pruebas y argumentos”, le dijo Gerardo Fernández Noroña en 2009 al detenido.

Hoy inició en EE. UU. el juicio contra García Luna, hoy es fácil señalarlo de narcotrafico, de homicidios, de corrupción, pero en 2009 cuando el poder que le otorgó @FelipeCalderon y el narco, en ese tiempo cuando nadie se le enfrentaba, fue @fernandeznorona el único ... pic.twitter.com/s5NGbymQux — Beatrizka Molinazki (@Beatriz84981597) January 17, 2023

¿Quién es Genaro García Luna y por qué irá a juicio?

Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública durante el mandato del ex panista Felipe Calderón, quien tuvo problemas de legitimidad por el fraude en las elecciones presidenciales de 2006.

Debido a este hecho, Felipe Calderón declaró una “guerra frontal contra el narcotráfico” que provocó más de 100 mil homicidios y 22 mil desaparecidos. La ola de violencia continúa en 2023 debido a esta guerra.

Sin embargo, Genaro García Luna, quien estuvo al frente de la seguridad en este periodo, fue señalado de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa, grupo del “Chapo” Guzmán, para llevar cocaína a Estados Unidos.

Periodistas como Anabel Hernández, señalaron que la guerra de Felipe Calderón fue “una farsa” para proteger y darle más poder al Cártel de Sinaloa, pues desde el gobierno se buscó “inclinar la balanza a favor” de la organización.

Genaro García Luna, ex Secretario Federal en el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón (Tercero Díaz / Tercero Díaz)

Genaro García Luna rechaza acuerdo e irá a juicio

La defensa de Genaro García Luna rechazó la posibilidad de un acuerdo, por lo que el detenido irá a un juicio que puede prolongarse hasta ocho semanas, de acuerdo con el abogado César De Castro.

“No queremos un acuerdo, iremos a juicio. No hemos tenido ofertas, no hemos tenido acuerdos, no estamos interesados en nada a menos que quieran desestimar los cargos”, señaló la defensa.