El jurado que participará en el juicio del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de 53 años, será anónimo para garantizar y salvaguardar su seguridad.

El juez Brian Cogan consideró que es necesario mantener en el anonimato a los jurados que participarán en la Corte por el caso de García Luna.

Esto debido a que el exfuncionario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón tiene “vínculos profundos” con el Cártel de Sinaloa, y podría tener la intención y recursos para intimidarlos.

El juez Brian Cogan consideró que, ya que García Luna no puede negar el conocimiento de las actividades violentas del Cártel de Sinaloa, el jurado puede temer por su seguridad.

Por ello, aprobó darles el anonimato, es decir, que no se harán públicos sus nombres; además de que serán escoltados tanto al llegar como al salir de la Corte.

Asimismo, se mantendrá al jurado parcialmente aislado , con el fin de brindarles la mayor garantía sobre su seguridad.

Esto de acuerdo con un documento filtrado por el periodista Keegan Hamilton, donde se puede leer la resolución del juez de Nueva York.

“García Luna no puede negar el conocimiento de las actividades violentas del cártel, y no es un gran salto inferir que pudo haber tenido acceso a algunos de los individuos responsables de esa violencia... los miembros del jurado pueden temer por su seguridad individual si no se les proporciona el anonimato”

juez Brian Cogan