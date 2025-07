Hoy miércoles 9 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó al presidente panista Vicente Fox Quesada; “es un traidor a la democracia”, expresó la mandataria federal.

En su habitual conferencia mañanera en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum hizo referencia a la reciente celebración de Vicente Fox por los 25 años de su triunfo en las urnas, el 2 de julio del año 2000, con el cual el PRI dejó la Presidencia de la República por primera vez en la historia de México.

Sin embargo, la presidenta de México recordó las declaraciones del ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, quien explicó en su libro La duda sistemática. Autobiografía Política, que la llegada de Fox a la Presidencia fue gracias a un acuerdo con Estados Unidos y a un pacto con el ex presidente Ernesto Zedillo.

Vicente Fox (Internet)

Claudia Sheinbaum señala a Vicente Fox como “un traidor a la democracia”

Hoy 9 de julio, Claudia Sheinbaum señaló a Vicente Fox como “un traidor a la democracia”, por lo que trajo a cuenta el fraude electoral de 2006 en contra del entonces candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como a su intento de desafuero siendo jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (DF).

“Andaban celebrando hace unos días los 25 años de la traición de la democracia”, expresó la presidenta de México en referencia a una recientes publicación de Vicente Fox en sus redes sociales, en la que dijo que el voto de millones de mexicanas y mexicanos “abrió la puerta a la democracia”.

“Porque la verdad Fox es eso, un traidor a la democracia. Primero fue un pacto con Zedillo, dicho por el propio Labastida en su libro, y con Estados Unidos. Dicho por Labastida, eh”. Claudia Sheinbaum

En relación al fraude electoral del 2006 y el intento de desafuero, la mandataria federal explicó que Vicente Fox le intentó fabricar un delito a López Obrador para que no participara en las elecciones presidenciales de 2006.

Sin embargo, también recordó que, debido a una movilización masiva en todo el país, el ex presidente “se tuvo que echar para atrás, pero de todas maneras él dijo: No va a llegar López Obrador porque no va a llegar, y es partícipe del fraude electoral del 2006″.

Además, Claudia Sheinbaum precisó que Fox no cumplió la mayoría de sus promesas de campaña, siendo una de las más importantes la construcción del Tren México-Querétaro.

Claudia Sheinbaum: Francisco Labastida acusó a Ernesto Zedillo de vender la presidencia de Vicente Fox a Estados Unidos

En enero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum trajo a cuenta ciertas declaraciones de Francisco Labastida en su libro La duda sistemática. Autobiografía Política, donde el ex candidato presidencial acusó a Ernesto Zedillo de venderle la Presidencia de la República de Vicente Fox a Estados Unidos.

La mandataria explicó que este acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, entonces encabezado por el ex presidente Bill Clinton, se dio a cambio de un préstamo de 40 mil millones de dólares para solventar el daño causado por el denominado “error de diciembre” de 1994.

“De acuerdo con Labastida, ese préstamo, gestionado personalmente por Zedillo, incluía como condición el compromiso de propiciar la transición democrática y que el PRI dejara de gobernar”. Claudia Sheinbaum

En dicha relación de ideas, estos fueron los párrafos del libro de Labastida que trajo a cuenta la presidenta:

“La razón principal podría ser ésta: cuando el Gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamos de 40 mil millones de dólares para afrontar la crisis desatada por “el error de diciembre”, negociación que el Presidente Zedillo gestionó personalmente, se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar”. Francisco Labastida

Además, Claudia Sheinbaum también habló de las dificultades que experimentó la campaña presidencial del candidato del PRI desde la Presidencia de la República, tales como la falta de promoción de gobernadores de su partido para apoyar sus giras, así como la interrupción del presidente en cuanto a su discurso final de la jornada electoral del año 2000.

“Hubo una negociación entre Estados Unidos –no dice quién– y Zedillo de manera personal para que a cambio del préstamos de 40 mil millones de dólares para sortear la crisis del 94 el PRI entregara la Presidencia”, comentó la presidenta sobre la publicación de Labastida.