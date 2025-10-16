La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso hacer cambios en la Ley Federal de Derechos (LFD) como parte del Paquete Económico 2026.

Modificación (impuesto s ) que fue aprobada por la Cámara de Diputados con 352 votos a favor y 133 en contra.

Entre los cambios destaca la tarifa que deberá pagarse si se desea viajar con niños al extranjero.

El cobro de derechos será de 294.01 pesos mexicanos, por la emisión del formato de autorización de salida del país de niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica.

Y de 297.89 pesos mexicanos por el derecho a abordar embarcaciones en navegación de altura como son los cruceros.

Esta medida, justifican, protege los derechos de la niñez y al propio ya que:

Prevé la extracción ilegal

Refuerza el mecanismo de seguridad. Asegura y da tranquilidad a familiares y al menor de que su viaje será tal cual lo planearon.

Cabe señalar que este cobro, utilizado como un instrumentos de política fiscal, permite recuperar los costos del servicio que presta el Estado, mediante el Instituto Nacional de Migración (INM).

Cientos de vacacionistas salen de la Ciudad de México para disfrutar las vacaciones (ISABEL MATEOS / CUARTOSCURO)

Nuevos impuestos para el 2026

Como cada año, los precios se elevarán a inicios del 2026, lo que resulta en un duro golpe para el bolsillo de los mexicanos.

Además de que viajar al extranjero con niños será más caro, hay nuevos impuestos en puerta:

Extranjeros pagarán más por entrar al país: De 850.56 pesos a 983 pesos pagarán el visitante por el documento que acredite su estancia para realizar actividades remuneradas. Se trata de un ajuste del 14.2% a la cuota.

Piden duplicar la cuota de residentes extranjeros que desean quedarse en el país: Pagarán más aquellos que deseen obtener el documento que les permita residir temporal o permanentemente.

Por un año, pasará de $5,328.46 a $11,140.74

De cuatro años, costará $11,984.80 pesos a $25,057.82 pesos.

La residencia permanente costará: De $6,494.62 pasará a $13,578.86

Subirán boletos para museos y zonas arqueológicas.

Museo Soumaya en la alcaldía Miguel Hidalgo (Moisés Pablo Nava)

