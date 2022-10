La presión y urgencia por resolver el caso Ayotzinapa ocasionó que los más recientes avances, presentados por la Comisión de la Verdad, sean desestimados, según reveló The New York Times.

El periódico estadounidense publicó este 26 de octubre un artículo sobre el caso Ayotzinapa, donde señala que los avances recientes no han sido verificados, según confirmó Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de la Verdad.

Los avances a los que se refieren son los expuestos en el informe que Alejandro Encinas presentó en agosto pasado, basados en una serie de capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp, mismas que no fueron verificadas antes.

Alejandro Encinas (Daniel Augusto)

¿Qué dijo The New York Times sobre el caso Ayotzinapa?

The New York Times señala que Alejandro Encinas confirmó que las capturas de pantalla, fundamentales en el último informe de la Comisión del caso Ayotzinapa, no pudieron verificarse:

“Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”. Alejandro Encinas

Según la investigación del medio, la urgencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por presentar avances en la investigación ocasionaron una serie de tropiezos como la exhibición de un informe con elementos sin sustento.

Y todo esto comenzó en febrero de 2022, cuando Alejandro Encinas viajó a Israel, por presión de AMLO, para reunirse con Tomás Zerón de Lucio y pedirle que cooperara con la investigación.

Sin embargo el ex funcionario se negó a dar información. Luego, en abril de este mismo año, la Comisión encabezada por Encinas recibió las capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp.

Según el informe, los mensajes fueron enviados en 2014 por los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, entre ellos, integrantes de Guerreros Unidos, el Ejército y otros funcionarios.

Con base en estos mensajes, la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa concluyó:

que la desaparición de los 43 constituye un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado que mandos militares de la región no realizaron acciones de protección y búsqueda del militar infiltrado en la normal y que permanece desaparecido como uno de los 43: Julio César López Patolzin y que no hay indicios de que los estudiantes se encuentran con vida, todos los testimonios indican que los estudiantes fueron ultimados y desaparecidos

Pero aunque estos mensajes fueron cotejados con otras pruebas, no se verificó su autenticidad, y sobre esto alertó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes ya están analizando las capturas.

Alejandro Encinas dijo a The New York Times que no había conseguido verificar muchas de las capturas de pantalla y que había tenido que desechar varias de ellas y admitió que la fuente que brindó los mensajes podría haberlos fabricado.

Marcha a 8 años de Ayotzinapa, CDMX (Daniel Augusto)

La urgencia por el caso Ayotzinapa llegó a la FGR

Esta urgencia por presentar avances en el caso Ayotzinapa también llegó a la Fiscalía General de la República (FGR), donde el fiscal Alejandro Gertz Manero, presionó para realizar la detención de Jesús Murillo Karam .

El ex fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, pidió más tiempo para fortalecer la investigación contra Jesús Murillo Karam pero se le negó y esta situación terminó con su renuncia y la de todo su equipo.

Además, la FGR solicitó la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, incluidas contra militares, que había pedido la fiscalía especial de Gómez Trejo.

Lo sucedido en los últimos meses con el caso Ayotzinapa ha resultado en que ahora se tenga un nuevo fiscal especial, Rosendo Gómez Piedra.

Esto frente a la evidente molestia de las familias de los 43 normalistas por la falta de certeza en la investigación.

Este 26 de octubre se cumplen 97 meses de la desaparición forzadas de los estudiantes.

AMLO dice que órdenes de aprehensión por caso Ayotzinapa pueden reactivarse

En su conferencia mañanera de este 26 de octubre, el presidente AMLO confirmó que las órdenes de aprehensión canceladas por la FGR por Ayotzinapa, podrían reactivarse.

Tras reunirse con padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el pasado 24 de octubre, AMLO dijo que las órdenes sí pueden volver a solicitarse “siempre y cuando se cumpla con todos los procedimientos legales”.