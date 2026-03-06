La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se posicionó nuevamente como referente científico nacional al liderar el Nature Index, ranking que evalúa artículos científicos publicados en revistas internacionales.

En la medición más reciente correspondiente a diciembre de 2024 a noviembre de 2025, la UNAM registró 227 artículos científicos y obtuvo el mayor puntaje Share.

Los datos confirman que una parte significativa de los artículos científicos de investigación de frontera en México surge de laboratorios y centros académicos de la UNAM.

UNAM destaca en Nature Index por su producción de artículos científicos

El Nature Index evalúa artículos científicos publicados en 145 revistas internacionales de alto impacto en ciencias naturales y de la salud.

Este ranking utiliza dos métricas principales: Count, que contabiliza los artículos científicos publicados, y Share, indicador que mide la contribución proporcional de cada institución.

UNAM (Romeoeileia | Wikimedia Commons)

Bajo estos criterios, la UNAM registró 227 artículos científicos y alcanzó 51.39 puntos Share, el puntaje más alto entre instituciones mexicanas.

La posición refleja el liderazgo en la producción de artículos científicos y su participación en colaboraciones académicas internacionales.

Gran parte de estos artículos científicos corresponde a investigaciones en ciencias de la vida, física y química desarrolladas por especialistas de la UNAM.

Especialistas destacan que la infraestructura científica y las redes internacionales fortalecen la publicación de artículos científicos generados por la UNAM.

Con estos resultados, la UNAM reafirma su liderazgo en artículos científicos y su papel clave en el desarrollo de la investigación en México.