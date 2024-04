Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia en las elecciones 2024, quien fue elogiada por su plan de nación ‘espectacular’, realizó una importante promesa a empresarios de Estados Unidos.

Frente a integrantes del Council of the Americas (COA), la candidata aseguró que se garantizarán las condiciones necesarias para la inversión en caso de ganar la presidencia el 2 de junio de 2024.

Claudia Sheinbaum agregó que, sin importar los resultados de las próximas alecciones en el país vecino, es importante que México y Estados Unidos trabajen en coordinación para garantizar mejoras económicas sin grandes impactos ambiéntales.

Claudia Sheinbaum promete condiciones necesarias para inversión de Estados Unidos; esta fue su propuesta

Claudia Sheinbaum prometió asegurar las condiciones necesarias para que las empresas de Estados Unidos puedan establecerse en México, priorizando la inversión en el polo de bienestar de la frontera del sur.

Claudia Sheinbaum y Susana Segal en Council of the Americas

El proyecto “Polo de Desarrollo” plantea generar un polo de desarrollo industrial en la frontera Chiapas-Guatemala, a fin de generar empleos dirigidos a chiapanecos y centroamericanos para detener de forma humana la migración.

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum agregó que se crearán condiciones para que se pueda invertir en Chiapas, desde capacitación hasta incentivos fiscales.

Tenemos todo para que las empresas estadounidenses tengan la posibilidad de invertir con todos los incentivos, que generemos todas las condiciones educativas, de capacitación y formación, y que esa frontera se convierta en una frontera, en una capital del desarrollo más que hoy, un problema de contención de la migración. Claudia Sheinbaum

A su promesa, Claudia Sheibaum agregó que se generarán 100 parques industriales adicionales a los 425 parques industriales que existen en el país. Además, destacó que implementará la simplificación de los trámites para facilitar la inversión en México.

“Vamos a potenciar mucho la digitalización, en muchos sentidos, los empresarios normalmente dicen. “es muy difícil invertir en México” porque uno tiene que tiene la idea de invertir y le den los permisos, a veces pasan hasta dos años”, dijo la candidata.

Es por esto último, que prometió presentar la “Ley de Simplificación de Trámites”, que sustituirá a la “Ley de Reforma Regulatoria”, y así facilitar la inversión en temas administrativos.

Claudia Sheinbaum presentó un plan de nación ‘espectacular’ que no tiene ni Estados Unidos, asegura presidenta del Council of the Americas

Susan Segal, presidenta del Council of the Americas (COA), calificó de “espectacular” el plan de nación de Claudia Sheinbaum por ser un proyecto que no tiene ni Estados Unidos.

Fue durante la reunión con integrantes del COA, luego de que Claudia Sheinbaum presentara sus 100 Puntos de su Plan de Nación, que Susan Segal reconoció que esta visión está planeada para cada ciudadano.

“Espectacular, qué plan, ni mi país que está en periodo de elección tiene un plan tan extenso y para un desarrollo tan fuerte. Yo creo que es un plan espectacular y lo que impresiona mucho es que es para todo México, lo que dice usted de Prosperidad Compartida es verdad, porque está pensando en cada milla del país. Te felicito muchísimo por tu plan” Susan Segal

En su intervención, Claudia Sheinbaum aseguró que su Proyecto de Nación 2024-2030 busca generar mayores ingresos para financiar más programas sociales.

Agregó que otras de sus iniciativas son la simplificación de trámites y digitalización sobre la captación de impuestos para incrementar los recursos de México.

Con respecto a la actividad comercial, Claudia Sheinbaum sostuvo que se utilizaría tecnología en las aduanas para acelerar los tiempos de espera para ingresar a México mercancías que provengan de Estados Unidos.

ÚLTIMA HORA📌



ELOGIAN A @Claudiashein



“Ni mi país (EU) tiene un plan tan extensivo y para un desarrollo tan fuerte”@s_segal, Pdta. del @ASCOA, calificó como espectacular el Plan de Nación de Claudia Sheinbaum. #MexicoConClaudia pic.twitter.com/mqXTCF3Aqw — Juan Carlos Rocha (@Rocha4T) April 22, 2024

¿Cómo va Claudia Sheinbaum en la encuesta presidencial rumbo a las elecciones 2024?

De acuerdo con la encuesta MetricsMX del 1 de abril sobre los candidatos presidenciales de las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum ronda el 57% de apoyo a su candidatura.

Conforme a la encuesta, el apoyo de las y los ciudadanos con respecto a las elecciones 2024 es el siguiente:

Claudia Sheinbaum, con el 57.1%% de los votos,

Xóchitl Gálvez, con el 23.7% de los votos,

Jorge Álvarez Máynez, con el 4.4% de los votos

Encuesta MetricsMx Presidencia al 25 de marzo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Todo lo que tienes que saber de las elecciones 2024 en México

Las elecciones México 2024 se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio, bajo la organización del Instituto Nacional Electoral (INE).

En estás elecciones 2024 están en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local, s iendo:

La Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Así como las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Ciudad de México (CDMX)

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Es importante resaltar que se trata de las elecciones más grandes en la historia de México, pues el INE señala un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanas y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal y cuentan con credencial para votar vigente.