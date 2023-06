Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), compartió un tweet que fue criticado por las y los mexicanos, al reflejar la situación que viven la mayoría del pueblo.

Ello debido a que Miguel Torruco compartió una fotografía de él y un mesero de la Secretaría de Turismo, quien ha servido en el mismo puesto durante décadas.

Y si bien la intención del titular de la Sectur era “presumir” sus 40 años de amistad, lo único que dejó en evidencia es que mientras él ascendió de puesto, su amigo no consiguió ni un aumento.

Por ello, las y los mexicanos expresaron su descontento, al señalar que las oportunidades no son iguales para todos y que la precariedad laboral continúa.

Miguel Torruco expone foto para presumir y queda mal

A través de Twitter, Miguel Torruco compartió un mensaje en donde señaló que desde hace 40 años Ángel Zarazua Reyes ingresó como mesero a la Secretaría de Turismo federal.

El funcionario federal refirió que desde ese momento ha llevado una “buena amistad” con él y que siempre le “encargó la silla”.

Actualmente, e l hombre continúa como mesero y lo “acompañará hasta el 30 de septiembre de 2024″, compartió Torruco, junto a dos fotografías.

En las fotos, el hombre sale sirviendo agua en una copa al actual titular de la Sectur, mientras él se encuentra sentado esperando.

Miguel Torruco y su tweet que indigno a mexicanos (especial)

Fotos y mensaje de Miguel Torruco causaron el descontento de las y los mexicanos

Por ese mensaje y las fotografías, las y los mexicanos se lanzaron en contra de Miguel Torruco, asegurando que su foto es una muestra del c lasismo y la falta de oportunidades en México .

Asimismo, señalaron que en la fotografía, “su amigo” debió salir sentado o a su lado y no sirviéndole, pues su trabajo no es malo, pero definitivamente así no demuestra que lo estima, sentenciaron.

También, cuestionaron por qué existen meseros exclusivos para la Secretaría de Turismo, pues en el gobierno de la 4T se asegura que existe una “austeridad republicana” que crítica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por, entre otras cosas, tener su propio servicio de restaurante y meseros.

Del mismo modo, se compartió el sueldo que gana Ángel Zarzua Reyes como mesero de la Secretaría de Turismo, donde lleva 40 años trabajando, y que asciende a 10 mil 454 pesos brutos y 8 mil 363 netos.

Ello generó gran indignación entre las y los cibernautas, quienes señalaron que por lo menos deberían subir su sueldo por el tiempo que lleva trabajando en la dependencia federal y que les parece indignante que con el paso del tiempo el mesero no haya progresado en la Secretaría.

Tunden a Miguel Torruco por fotografía con mesero (especial)

Tunden a Miguel Torruco por fotografía con mesero (especial)

Tunden a Miguel Torruco por fotografía con mesero (especial)

¿Quién es Miguel Torruco?

Miguel Torruco, de 71 años de edad, funge como titular de la Secretaría de Turismo desde diciembre de 2018.

El titular de Sectur es licenciado en Administración Hotelera y Restaurantera por la Escuela Mexicana de Turismo.

Además, cuenta con un diplomado en Comercialización Turística por el Centro Interamericano de Capacitación Turística (Cicatur), y otros en:

Alta Dirección de la Empresa Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública

Didáctica a Nivel Superior por la SEP.

Hotelería en la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York.

Cabe destacar que durante su trayectoria, Miguel Torruco ha ejercido diferentes puestos, entre ellos:

Presidente de las Asociaciones de Egresados de Turismo y la Mexicana de Centros Académicos Particulares de Turismo (AMECAPT).

En 1991 constituyó la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo (CONPEHT); Presidente de la misma hasta 1994.

Subgerente General del Hotel del Paseo en la Ciudad de México.

Vicepresidente de Turismo de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo, CONCANACO-Servytur.

Presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles para el periodo 2000-2004.

Fundó y presidió la Confederación Latino Americana de Asociaciones de Hoteles y Restaurantes (FLAHR)

Vicepresidente para América Latina de la Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes (IHRA).

Presidente nacional de la Confederación Nacional Turística (CNT), organismo cúpula del sector turístico de nuestro país, que agrupa a 160 asociaciones, sindicatos, cámaras, uniones y organizaciones representantes de empresas pertenecientes a diversos giros de esta actividad.

En 2012 se convirtió en Secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, cargo que ejerció hasta 2017.

Presidente del Comité Técnico del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal.

Presidente del Grupo Consultivo para la Formación de los Recursos Humanos para el Turismo de la Ciudad de México e integrante del Grupo de Expertos de la Organización Mundial del Turismo (OMT).