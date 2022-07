La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, advirtió a diputadas del PRI que Alejandro Moreno tiene fotos íntimas de ellas, donde en algunas aparecen desnudas.

En su programa “Martes del Jaguar”, la gobernadora Layda Sansores señaló que Alejandro Moreno tiene en su posesión fotos íntimas de diputadas priiistas, por lo les pidió tener cuidado.

En este sentido, la mandataria comentó que el presidente del PRI “embauca” y “cautiva” a las diputadas, e incluso a algunas “les paga la renta”, motivo por el cual las diputadas habrían enviado fotos íntimas a Alejandro Moreno.

La gobernadora Layda Sansores advirtió que las diputadas del PRI que podrían ser víctimas de un posible chantaje por parte de Alejandro Moreno debido a las supuestas fotos íntimas enviadas.

Pidió a las diputadas del PRI tomar precauciones y no dejarse intimidar por Alejandro Moreno, pues las presuntas imágenes no las va a proteger el líder priista, sino que las podría utilizar en su contra.

Sansores San Román afirmó que sus dichos son solamente una advertencia y que en su gobierno ha sido muy cuidadoso para que no se filtren tales fotografías.

Alito con eso las tiene y creen que él las va a cuidar y va a proteger esas fotos. No, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos. Es nada más una advertencia, nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz, pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado.

Layda Sansores. Gobernadora de Campeche