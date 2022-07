¿Layda Sansores podría ir a la cárcel como YosStop? Aquí te explicamos lo que dice la ley sobre contenido íntimo.

El pasado 5 de julio, en su programa “Martes del Jaguar”, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, advirtió a diputadas del PRI que Alejandro Moreno tiene fotos íntimas de ellas, algunas donde aparecerían desnudas.

Esta situación ha generado un planteamiento sobre si Layda Sansores debe ser o no, investigada bajo la Ley Olimpia , que sanciona la violencia digital, e incluso han comparado este caso con lo que sucedió con la youtuber YosStop.

Pero ¿qué dijo la gobernadora de Campeche?, ¿hay similitudes con lo que dijo e hizo YosStop en contra de Ainara?, ¿qué dice la Ley Olimpia sobre contenido íntimo?

¿Qué dijo Layda Sansores sobre Alejandro Moreno y supuestas fotos íntimas de diputadas?

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, señaló que Alejandro Moreno tiene en su posesión fotos íntimas de diputadas priistas, por lo que les pidió tener cuidado frente un posible chantaje por parte del dirigente nacional del PRI.

Pidió a las diputadas del PRI tomar precauciones y no dejarse intimidar por Alejandro Moreno, pues las presuntas imágenes no las va a proteger el líder priista, sino que las podría utilizar en su contra.

Sansores San Román afirmó que sus dichos son solamente una advertencia y que “han sido muy cuidadosos” para que no se filtren tales fotografías.

“Es que él las embauca y es muy cautivador, yo creo que a unas les paga la renta, pero en fin, cuidado diputadas porque algunas de ustedes mandaron fotos, de veras que... unas hasta desnudas y pues se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene y creen que él las va a cuidar y va a proteger esas fotos. No, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos. Es nada más una advertencia, nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz, pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado”. Layda Sansores, gobernadora de Campeche

Lo anterior fue todo lo que dijo Layda Sansores sobre la presunta existencia de fotos íntimas de diputadas del PRI que tendría en su posesión Alejandro Moreno.

Sin embargo, la gobernadora no aclaró sí sólo sabe de la existencia de estas imágenes o tiene en su posesión el contenido íntimo . Y tampoco dice si va a denunciar a Alejandro Moreno por tener estas fotos.

Esta declaración de Layda Sansores fue hecha frente al fiscal de Campeche, Renato Sales, quien fue el invitado especial de su programa “Martes del Jaguar”, por el asunto del cateo a una de las supuestas propiedades de Alejandro Moreno en esa entidad.

¿Qué fue lo que dijo YosStop que la llevó a prisión por el caso Ainara?

Para comparar las declaraciones hechas por Layda Sansores con el caso de YosStop, vale la pena recordar que fue lo que llevó a la youtuber a prisión y los delitos que cometió contra Ainara Suárez .

En un video que publicó YosStop en su canal, la youtuber retomó lo sucedido en videos que circularon por redes sociales sobre una pelea de mujeres, describiendo lo que sucedía en las imágenes pues evitó mostrarlos en pantalla por censura de YouTube.

Sin embargo, YosStop realizó descripciones de otro video que, según ella, le enviaron por redes sociales, afirmando que los tenía en su posesión y que ya los había visto.

Una de estas grabaciones es sobre la violación de la que fue víctima Ainara Suárez por parte de 5 hombres en mayo de 2018; la víctima y los agresores eran menores de edad al momento de los hechos.

YosStop también leyó conversaciones privadas de Ainara y en reiteradas ocasiones emitió comentarios violentos contra la joven.

El 3 de marzo de 2021, Ainara Suárez denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) a los cuatro agresores por violación equiparada y a YosStop por pornografía infantil.

Y el 29 de junio de 2021, la youtuber fue detenida por este delito contra Ainara, lo que la mantuvo en prisión por 5 meses, tras llegar a un acuerdo y luego de que se reclasificó el delito en su contra a discriminación.

El proceso penal contra los cuatro agresores sigue su curso y hasta el momento, tres de ellos han sido detenidos por violación equiparada y trata de personas, en la modalidad de pornografía, contra Ainara Suárez.

Yosstop (Instagram/@justyoss)

¿Layda Sansores puede ir a prisión como YosStop?

Ahora, se podrían comparar las declaraciones de Layda Sansores sobre las fotos íntimas de diputadas del PRI que supuestamente tendría Alejandro Moreno, con el caso de YosStop.

De similitudes, tanto Layda Sansores como YosStop realizaron sus comentarios a través de videos pero hay más diferencias , como que:

La gobernadora de Campeche no describió las imágenes

Tampoco afirmó que las tuviera en su posesión, aunque sí dijo que “han sido cuidadosos para que no salgan a la luz”

No dijo quiénes serían las diputadas del PRI involucradas

Evitó emitir comentarios sobre quienes serían las mujeres involucradas

En todo caso, Layda Sansores, de tener ese contenido íntimo en su poder, lo correcto sería denunciar frente a la autoridad competente si Alejandro Moreno está cometiendo algún delito, aunque que el dirigente nacional del PRI tenga ese tipo de fotos, no es catalogado como tal.

También, YosStop fue detenida por el delito de pornografía infantil porque Ainara era menor de edad cuando fue víctima de violación, pero en el caso de Layda Sansores, se podría inferir que ninguno de los involucrados es menor de edad.

¿Layda Sansores podría ser acusada bajo la ley sobre contenido íntimo?

La respuesta rápida sería: no, pero ¿por qué?

Luego de las declaraciones hechas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, surgieron opiniones sobre que podría ser acusada bajo la ley de contenido íntimo, conocida como Ley Olimpia.

Una de las opiniones fue de Dulce María Sauri, exdiputada federal del PRI, quien acusó a Sandores de violencia contra las mujeres por tener en su poder fotos íntimas de diputadas priistas.

Sauri dijo que tener conocimiento de contenido sensible en posesión de Alito Moreno y no denunciar, pues Layda no ha confirmado o descartado esto, podría ser definido como un delito de violación a la intimidad.

Entonces, ¿qué dice la Ley Olimpia?

A nivel federal, la Ley Olimpia sanciona a quien cometa el delito de violación a la intimidad sexual al compartir contenido íntimo de una persona sin su consentimiento.

“Será sancionada aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento”. Ley Olimpia federal

Bajo esta lógica, la gobernadora de Campeche no habría cometido este delito porque no divulgó, compartió, distribuyó o publicó las supuestas imágenes.

Las sanciones van de tres a seis años de prisión y una multa de hasta 500 mil UMAS, lo que equivale a 44 mil 810 hasta 89 mil 620 pesos.

Este delito junto a todas sus particularidades y agravantes están adicionadas al Artículo 199 del Código Penal Federal; mientras que la violencia mediática fue establecida en el artículo 20 Quinquies.