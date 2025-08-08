La tormenta tropical Ivo se intensificará a huracán este viernes 8 de agosto de 2025, por lo que es importante que conozcas la trayectoria y pronóstico que comunicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

De acuerdo con este sistema, la alerta fue activada para el frente de las costas del Pacífico de México, situación que podría provocar lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado.

Las autoridades advierten que los estados que se verán afectados por la tormenta tropical Ivo este 8 de agosto 2025, son:

Guerrero

Michoacán

Colima

Jalisco

Nayarit

Lluvias en Acapulco (CARLOS CARBAJAL/CUARTOSCURO)

¿Cuál será la trayectoria de la tormenta tropical Ivo este 8 de agosto de 2025?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la trayectoria de la tormenta tropical Ivo podría prolongarse todo el fin de semana. El pronóstico es el siguiente para el 8 de agosto de 2025:

8 de agosto, 00:00 horas: Tormenta tropical a 265 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco

8 de agosto, 12:00 horas: Intensificará a huracán categoría 1, ubicado a 220 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur

Para los días posteriores, la tormenta tropical Ivo podría registrar lo siguiente:

9 de agosto, 00:00 horas: Seguirá en categoría 1 y se desplazará a 335 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas

9 de agosto, 12:00 horas: Bajará a tormenta tropical a 400 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur

10 de agosto, 00:00 horas: Continuará como tormenta tropical a 495 km al suroeste de Cabo San Lázaro

10 y 11 de agosto: Será zona de baja presión a 620 y 925 km al suroeste de Cabo San Lázaro

Ante la posible evolución de la tormenta tropical Ivo a huracán categoría 1, se recomienda extremar precauciones y seguir las recomendaciones de Protección Civil para evitar accidentes.

¿Qué estados serán afectados por la tormenta tropical Ivo?

Estos son los estados que serán afectados por el paso de la tormenta tropical Ivo:

Lluvias intensas de 75 a 150 mm:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Oaxaca

Guerrero

Lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 mm:

Colima

Michoacán

Lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 mm:

Chihuahua

Durango

Campeche

Guanajuato

Chubascos fuertes con precipitaciones que oscilarán entre 25 y 50 mm:

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Morelos

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Yucatán

Quintana Roo

intervalos de chubascos con lluvias de 5 a 25 mm

Sonora

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Lluvias aisladas en

Baja California

Baja California Sur

Coahuila