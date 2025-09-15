Hoy lunes 15 de septiembre, el Sistema de Alerta Mexicano (Saxmex) reportó un temblor de magnitud de 4.7, en el estado de Oaxaca.

El sismo ocurrió a las 6:30 de la mañana, al noroeste del municipio de Salina Cruz, y fue detectado por el sensor de la costa de Oaxaca.

Cabe recordar que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el próximo viernes 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, a fin de que la población esté más preparada en caso de un sismo como el del 19 de septiembre de 2017 o un terremoto como el de 1985.

Temblor hoy 15 de septiembre en Oaxaca no ameritó activación de la Alerta Sísmica

Hoy 15 de septiembre, el Servicio Sismológico Nacional informó sobre temblor de magnitud de 4.7, en el estado de Oaxaca, cerca de las 6:30 de la mañana.

Sin embargo, pese al reporte de sismo, las autoridades explicaron que el temblor no ameritó la activación de la alerta sísmica, ya que la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos.

Hasta este momento, las publicaciones de X realizadas por el Sistema de Alerta Mexicano y el Servicio Sismológico Nacional no ha sido comentadas por la ciudadanía, y tampoco se han reportado personas lesionadas o daños materiales a causa del temblor.

El 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional para prevenir un temblor o sismo

En el marco del temblor que se registró hoy lunes 15 de septiembre en Oaxaca, cabe señalar que el próximo viernes 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional.

En este sentido, la Coordinación Nacional de Protección Civil explicó en sus redes sociales que este tipo de alerta es un ensayo que permite identificar los pasos a seguir en caso de una emergencia, ya sea esta:

Un sismo

Tsunami

Ciclón

Tormenta

Tronado

Inundación

Incendio

Entre otros fenómenos

Dado lo anterior, la ciudadanía recibirá un mensaje de texto a las 12:00 horas del 19 de septiembre con la palabra “Simulacro”, así como una alerta sonora para participar en el Segundo Simulacro Nacional.