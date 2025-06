En redes sociales circulan los primeros problemas de solicitudes de información en la plataforma de Transparencia para el Pueblo, el sucesor del INAI; esto se sabe.

Y es que el 20 de diciembre de 2024, se decretó la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) así como otros seis organismos autónomos.

Las funciones del INAI fueron retomadas por el órgano descentralizado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, bajo la garantía de no solamente tener acceso a la información, también de la comunicación con las autoridades.

Transparencia para el Pueblo: Surgen los primeros problemas en solicitudes de información con el sucesor del INAI

Es el reportero de Milenio, Rafael Montes, quien compartió en X los primeros problemas en las solicitudes de información de la plataforma Transparencia para el Pueblo, sucesor del INAI, por ejemplo, la falta de datos del último trimestre 2024.

Detalló con una foto que de octubre a diciembre 2024, el sucesor del INAI no presenta datos para exportar; en la captura si bien no explicó los detalles de sus solicitudes de información, se observa que la plataforma no arrojó nada.

Pero a esto se suma la creación de un paso adicional para hacer solicitudes de información a Transparencia para el Pueblo, referente a la autoridad garante que no despliega opciones y en consecuente, no se avanza en el proceso.

Pero no es lo único dicho por el reportero, ya que las solicitudes de información a Transparencia para el Pueblo, que se realizan desde el sitio Plataforma Nacional de Transparencia se muestran complicadas, a diferencia del INAI.

Por lo mismo, urgió tanto a Transparencia para el Pueblo como a su titular que expliquen cómo funciona ahora el portal de Plataforma Nacional de Transparencia o que se le otorgue su propia página al sucesor del INAI, como señalan otros internautas.

Transparencia para el Pueblo presenta problemas (Captura de pantalla)

Transparencia para el Pueblo: Sucesor del INAI estuvo inactiva durante las elecciones 2025

A estos primeros problemas en las solicitudes de información, se suma otra denuncia, debido a que consecuencia del cambio con el INAI, la plataforma de Transparencia para el Pueblo estuvo inactiva durante las elecciones 2025.

Desde el 26 de mayo, Rafael Montes compartió que la Plataforma Nacional de Transparencia no funcionaba, demanda a la que se sumaron otras cuentas, con las capturas del sitio del sucesor del INAI los días 29 y 30 de mayo.

En redes sociales, Transferencia para el Pueblo no señaló la razón por la cual la Plataforma Nacional de Transparencia estuvo caída casi una semana, sin embargo, anunciaron mantenimiento para este viernes 6 de junio , a partir de las 18:00 horas.

Por otra parte, fue el 3 de junio que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció que concluyeron la transferencia de expedientes entre el INAI y Transparencia para el Pueblo, por lo que casi seis meses pausaron la revisión de recursos.