El dirigente nacional de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, abrió la posibilidad de postular a Lorenzo Córdova a una diputación federal en las elecciones de 2027.

La verdad no lo teníamos contemplado, pero nos están haciendo voltear a verlo como una posibilidad. Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de Somos

Aunque el dirigente reconoció que Lorenzo Córdova no estaba considerado inicialmente para la elección popular, dijo que los señalamientos del oficialismo los hace considerarlo como una “posibilidad”.

Hasta el momento, Lorenzo Córdova no ha confirmado si participará en las elecciones de 2027, toda vez que no tiene impedimentos legales para ello tras estar al frente del INE de 2014 a 2023.

Lorenzo Córdova Vianello, ex Consejero Presidente del INE (Crisanta Espinosa Aguila / Cuartoscuro)

Lorenzo Córdova aún no confirma si se postulará con Somos

A pesar de la invitación de Somos, todavía no está confirmado que Lorenzo Córdova vaya a buscar ser diputado federal en las elecciones de 2027.

Además, el exfuncionario no ha reaccionado a la consideración de Guadalupe Acosta Naranjo.

El hecho se suma a que Lorenzo Córdova no milita activamente en ningún partido y su participación actual en Somos es honoraria como integrante de su Consejo Consultivo Ciudadano.

En caso de aceptar la invitación, el exconsejero del INE deberá contender en las elecciones primarias de Somos, que se realizará mediante votación electrónica por teléfono celular.

Lorenzo Córdova (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Lorenzo Córdova no tiene impedimentos para participar en elecciones de 2027

En México, la ley establece un periodo de inhabilitación para que exfuncionarios electorales compitan por cargos de elección popular.

En el caso de Lorenzo Córdova, dicho plazo concluye en marzo o abril de 2027, por lo que estaría legalmente habilitado para contender si se concreta su postulación.