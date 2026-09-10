La madrugada de hoy jueves 10 de septiembre de 2026, un sismo de magnitud 4.5 sacudió al municipio de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) detalló que el sismo se registró a las 00:08 horas de la mañana, y su epicentro se localizó a 144 kilómetros ( km ) al suroeste de Ciudad Hidalgo .

La dependencia detalló que el temblor de hoy miércoles 9 de septiembre contó con las siguientes coordenadas :

Latitud: 13.97

Longitud: -93.27

Profundidad: 18 km

Sismo hoy jueves 10 de septiembre de 2026 en México: Temblor de 4.5 sacude Ciudad Hidalgo, Chiapas (Captura)

Temblor de magnitud 4.5 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, no activó la alerta sísmica

La Secretaría de Protección Civil del estado de Chiapas no informó sobre posibles daños o afectaciones que se hayan generado tras el sismo de magnitud 4.5 con epicentro en Salina Cruz, Oaxaca.

A su vez, debido a la magnitud que presentó, el sismo no ameritó la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX) al no superar lo límites establecidos para esta acción.

No obstante, es importante seguir atento a la información de las autoridades, en caso de registrarse algún sismo de mayor intensidad que pueda representar un peligro para la población.

Alerta sísmica (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

En caso de sismo, sigue estas remendaciones de Protección Civil

Pese a que este sismo no fue de gran magnitud, Protección Civil compartió una serie de recomendaciones a seguir en caso de una emergencia:

Contar con una mochila de emergencia, en donde tengas preparado un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Corta el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas

Identifica objetos que pueden caerse y ser un riesgo para ti y los tuyos

Determina puntos de reunión para ti y tu familia

Es importante mantener la calma durante un sismo, y colocarte sobre puntos fuertes de tu vivienda o casa.