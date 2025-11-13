Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México revela cuánto dinero se ha entregado a damnificados por inundaciones sin el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Desde su conferencia mañanera del pueblo del jueves 13 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que sin el uso del Fonden ya se han entregado diferentes apoyos a los damnificados por las inundaciones.

Asimismo la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que a partir de este domingo 16 de noviembre los damnificados recibirán sus apoyos por completo.

Por lo que el Gobierno federal ha destinado hasta 7 mil 426 millones de pesos, que ya fueron distribuidos a 104 mil familias que resultaron afectadas por esta lluvias que provocaron fuertes inundaciones en sus comunidades.

“Para el domingo todas y todos los damnificados van a haber recibido sus apoyos. El apoyo de limpieza, daño a vivienda, los enseres, una parte se entregó en efectivo y otra parte se entregará en especie en el siguiente mes para comercios, agricultura (...) en total 7 mil 426 millones de pesos (...) que ya fueron distribuidos a 104 mil familias” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Claudia Sheinbaum revela cuándo inicia la reconstrucción de comunidades de damnificados por inundaciones

En el marco de estos apoyos a también la presidenta Claudia Sheinbaum habló del Fonden porque dijo que si este aún existiera “todavía no iniciaría ningún apoyo” porque de este se tardarían 48 días tan sólo para iniciar todos los procedimientos, esto ante las críticas que recibió su Gobierno por este fideicomiso.

Entre los apoyos que da el Gobierno federal a los damnificados son:

Limpieza

Daño a vivienda

Enseres

Daño local

Agricultura

Sobre los enseres, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que estos se entregan una parte en efectivo y otra parte en especie para el próximo mes de diciembre.

Aunque por el momento una gran parte de los apoyos y labores de limpieza en las comunidades de los estados afectados han sido terminadas, todavía en lugares de difícil acceso las fuerzas armadas participan en esta labor.

Mientras que también para el mes de diciembre iniciarán los trabajos reconstrucción de viviendas en comunidades de los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz de los damnificados por las inundaciones del mes pasado.