“Sin Casas de la Mujer Indígena no hay Año de la Mujer Indígena”: diputadas denuncian falta de apoyo

Diversas diputadas denunciaron este martes 21 de octubre de 2025, falta de apoyo a las mujeres indígenas, reiterando que “sin Casas de la Mujer Indígena no hay Año de la Mujer Indígena”.

En conferencia de prensa, alertaron que el programa “Casas de la Mujer Indígena” no figura dentro del Anexo 13 de en materia de igualdad de género, así como tampoco está anotado dentro del proyecto de presupuesto de la Secretaría de las Mujeres.

Apuntaron que la falta de apoyo representa un gran riesgo para mujeres indígenas y afroamericanas, pues el programa beneficia a más de 35 mil mujeres cada año.

Una comitiva encabezada por la diputada del PT, Martha Aracely Cruz Jiménez, así como representantes de las Casas de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas (CAMI), denunciaron la falta de apoyo para este programa.

Desde la Cámara de Diputados, alertaron que el presupuesto para 2026 no contempla incluir ningún apoyo económico en beneficio de este programa.

Esto pone en grave riesgo a las mujeres, pues hoy día se cuenta con 35 casas pertenecientes al programa CAMI; las cuales, están distribuidas a lo largo de 17 estados del país.

A su vez, estas casas cuenta con la asistencia de 350 mujeres, brindado ayuda a un promedio de más de 35 mil mujeres cada año.

Por ello, reiteraron que dejar sin fondos a este programa, pone en vulnerabilidad a miles de mujeres indígenas y afromexicanas que se benefician de este.

Esto debido a que se trata de un espacio seguro en donde pueden denunciar y recibir asistencia por las denuncias que presentan.

La diputada Cruz Jiménez, así como las representantes, hicieron un fuerte llamado para que las políticas públicas se pronuncien en favor de las CAMIA’s.

Esto asignando recursos a este proyecto, para reforzar el compromiso de apoyo a mujeres indígenas y afroamericanas.

Aunado a ello, solicitaron brindar condiciones adecuadas para el funcionamiento de las CAMIA’s, toda vez que acusaron que si bien anteriormente se destinaban recursos para su funcionamiento, estos duraban al menos 8 meses y no el año como se destina.