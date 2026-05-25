La presidenta Claudia Sheinbaum presentó junto a Rosaura Ruiz Gutiérrez una nueva estrategia para combatir la fuga de cerebros y fortalecer el sistema científico nacional con apoyo de investigadores mexicanos que viven en el extranjero.

“Un estudiante que recibe una beca, que recibía de Conacyt, ahora la Secretaría de Ciencia y Tecnología, tiene que regresar al país un año o dos para llevar a cabo sus labores académicas, y se abren oportunidades en distintas instituciones, de hecho estamos trabajando para abrir más plazas en las instituciones de educación superior, además de las nuevas universidades que puedan tener más espacio en las universidades públicas.” Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia matutina de este 25 de mayo, Sheinbaum y Rosaura Ruiz anunciaron el programa “Cátedras de la Diáspora Mexicana”, una iniciativa que permitirá a científicos radicados en otros países colaborar con universidades y centros de investigación en México sin necesidad de regresar permanentemente al país, todo mediante:

Clases virtuales

Asesorías

Tutorías

Dirección de tesis

“Eso hace que tengan que regresar al país y tengan la oportunidad de quedarse; hay algunos de antes que se quedaron fuera o que regresan a otros países porque les abren una oportunidad de trabajo, obviamente es decisión de la persona quedarse en México o irse al extranjero a vivir. Lo que queremos es que si se van al extranjero, no dejen su contacto con México, de por si no lo dejan, tienen vínculos académicos pero que haya un esquema que les permita estar en contacto con alguna institución académica pública, por eso son las cátedras que presentamos el día de hoy.”

¿Qué propone el plan de Sheinbaum contra la fuga de cerebros?

El gobierno federal reveló durante la conferencia matutina de este 25 de mayo, el programa ‘Cátedras de la Diáspora mexicana’, en donde explicaron que el objetivo es transformar la llamada “fuga de cerebros” en una “circulación de talentos”.

Esto aprovechando la experiencia de miles de especialistas mexicanos que actualmente trabajan en instituciones internacionales; tan solo en Estados Unidos viven más de 16 mil doctores mexicanos dedicados a actividades científicas y tecnológicas.

“Más que en la administración es que sigan participando en la academia, que tengan la oportunidad de trabajar en la academia y en los priyectos de investigación que está apoyando la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.” Claudia Sheinbaum

Rosaura Ruiz destacó que la ciencia requiere colaboración internacional y aseguró que el programa busca mantener un vínculo permanente entre México y su comunidad académica global.

Además, los investigadores conservarán su reconocimiento dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y podrán acceder a apoyos de movilidad de hasta 45 mil pesos para estancias académicas en el país.

La convocatoria oficial será publicada el próximo 5 de junio y los resultados se darán a conocer en septiembre del 2026.