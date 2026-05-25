La presidenta Claudia Sheinbaum presentó en su conferencia mañanera el nuevo programa “Cátedras de la Diáspora Mexicana”, una iniciativa enfocada en fortalecer los vínculos entre investigadores mexicanos que viven en el extranjero y las instituciones académicas nacionales.

La presentación estuvo a cargo de Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

¿Cómo funcionarán las Cátedras de la Diáspora Mexicana?

Durante la conferencia matutina de este lunes 25 de abril, se presentó el nuevo programa “Cátedras de la Diáspora Mexicana”, pero ¿de qué tratará?

El programa Cátedras de la Diáspora Mexicana busca que científicos, académicos y especialistas mexicanos que trabajan en universidades y laboratorios internacionales colaboren nuevamente con México, esto mediante:

Proyectos de investigación

Formación de estudiantes

Actividades académicas

Claudia Sheinbaum presentó el nuevo programa: "Cátedras de la Diáspora Mexicana" (https://secihti.mx/)

Entre los perfiles que podrían participar se encuentran investigadores con doctorado vinculados a ciencia, humanidades y desarrollo tecnológico.

De acuerdo con la explicación presentada en la mañanera de Sheinbaum, las personas seleccionadas recibirán un apoyo anual de 45 mil pesos para viajar a México y desarrollar actividades académicas en universidades o centros de investigación. Además, podrán integrarse al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

La convocatoria oficial para el programa de Cátedras de la Diáspora Mexicana, será publicada el próximo 5 de junio de 2026 Las solicitudes se recibirán entre el 26 de junio y el 24 de julio. Los resultados se darán a conocer en septiembre El programa Cátedras de la Diáspora Mexicana comenzará formalmente en enero de 2027

Claudia Sheinbaum presentó el nuevo programa: "Cátedras de la Diáspora Mexicana" (https://secihti.mx/)

Los requisitos para aplicar al programa Cátedras de la Diáspora Mexicana, son:

Personas con doctorado vinculadas con proyectos de investigación científica y humanística en México, con o sin reconocimiento vigente en el SNII.

Llenar perfil único y solicitud de la Secihti.

Carta de acogida de una Institución de Educación Superior o centro de investigación en México.

Durante la presentación del programa de Cátedras de la Diáspora Mexicana, Rosaura Ruiz destacó que esta estrategia pretende construir una “comunidad científica global” conectada con México y aprovechar el talento de especialistas mexicanos que hoy desarrollan investigación en instituciones de prestigio internacional.