Claudia Sheinbaum, presidenta de México, recordó que el nepotismo electoral quedará prohibido a partir de las elecciones 2030.

La presidenta destacó que se avanza en el combate al nepotismo y aunque se podrá hacer aún en las elecciones 2027 ya no será posible a partir del año 2030.

“A partir del 2030 eso ya no se va a poder, ya la Constitución dice claramente que en ningún puesto de elección popular puede quedar alguien que sea familiar hasta el cuarto nivel. Lo podrán hacer ahora en el 2027… pero en el 30 eso se acabó, se acabó la reelección y se acabaron estas prácticas” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este 7 de octubre que a partir del 2030 ya no se podrán dejar cargos a familiares directos hasta en cuarto grado, de acuerdo con la reforma constitucional aprobada.

Claudia Sheinbaum recuerda que se limpia el Poder Judicial de nepotismo

Claudia Sheinbaum dejó ver que no se limitan las participaciones políticas pues quienes aspiren a un cargo popular solo deberán esperar tres o seis años, según sea el caso.

La presidenta recordó que no todo ha sido electoral pues en el Poder Judicial había mucho nepotismo y falta una elección para combatirlo completamente.

Claudia Sheinbaum dejó ver que al paso de los procesos electorales el país va quedando libre de nepotismo.

Señalan intentos de nepotismo de la oposición; Sheinbaum: le hace mucho daño al país

“Yo pienso que el nepotismo le hace mucho daño al país…” dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la conferencia mañanera se recordaron algunos casos de nepotismo de la oposición a nivel local para las elecciones 2027: