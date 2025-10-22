En un movimiento estratégico que consolida su presencia en el mercado de electrificación, la empresa GE Vernova adquirirá el 50% restante de Prolec GE a la compañía mexicana Xignux, en una operación valorada en cinco mil 275 millones de dólares.

Esta transacción permitirá que GE Vernova fortalezca su liderazgo en la producción de transformadores y soluciones para redes eléctricas en América del Norte y otros mercados internacionales.

Xignux se renueva con nueva estrategia

La adquisición forma parte de la Visión 2030 de Xignux, que busca enfocar sus operaciones en los sectores de energía y alimentos, donde mantiene posiciones de liderazgo y ve un potencial de crecimiento significativo.

Prolec GE, con más de 10 mil colaboradores y presencia en siete plantas de manufactura a nivel global, se ha consolidado como un proveedor líder de equipos para redes eléctricas, fabricando transformadores de múltiples capacidades y voltajes. La conversión entre Xignux y General Electric inició en 1995, y tras más de 30 años de colaboración exitosa, la compañía pasa a estar completamente bajo el control de GE Vernova.

¿Cuál es el impacto en el mercado de energía y empleo?

La operación potenciará la capacidad de GE Vernova para atender la creciente demanda de tecnologías para redes eléctricas en Estados Unidos y México, impulsada por la expansión de centros de datos y políticas de electrificación. Además, la compañía ha anunciado inversiones recientes por más de 300 millones de dólares en ampliaciones de capacidad e innovación.

Scott Strazik, director general de GE Vernova, destacó que la adquisición representa una “operación rentable y estratégica que fortalecerá nuestra presencia global en electrificación”. Con esto, la compañía busca mantener su posición como líder en soluciones de energía sostenible y transformadores eléctricos.

Xignux cuenta con más de 33 mil colaboradores en México, Estados Unidos y Brasil, y continuará enfocándose en sus empresas de energía y alimentos, incluyendo Viakable, Qualtia y BYDSA, mientras explora nuevas oportunidades de inversión.

Por su parte, GE Vernova, con más de 75 mil empleados en cerca de 100 países, refuerza su compromiso de impulsar la transición energética global y ofrecer soluciones de electrificación confiables y sostenibles.

La operación está programada para concluir a mediados del 2026; sin embargo, está sujeta a aprobaciones regulatorias, y marca un hito en la historia de ambas compañías, consolidando la cadena de valor de Prolec GE y reforzando la industria eléctrica en México y Norteamérica.