La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió que para las mujeres en México habrá 150 mil títulos agrarios, explicando que apenas van comenzó a arrancar para este objetivo.

Aunque hoy 29 de marzo de 2026, se entregaron títulos agrarios para las mujeres en la Ciudad de México (CDMX) el objetivo es realizarlo a lo largo de toda la república mexicana.

Claudia Sheinbaum entregará 150 mil títulos agrarios a mujeres al finalizar su sexenio

Claudia Sheinbaum compartió desde la alcaldía de Tlalpan en la CDMX, el objetivo primordial que tiene con las mujeres en México.

La presidenta de México explicó que para su sexenio se puso la meta de entregar 150 mil títulos agrarios a mujeres, siendo que esta conferencia del pueblo serviría para dar algunos de ellos. Sin embargo, esta no es la primera vez que brinda el vital documento.

Sumando los 138 títulos agrarios que entregó en Tlalpan, Claudia Sheinbaum informó que al momento lleva 30 mil documentos agrarios entregados a lo largo de la república mexicana.

Ante ello, la mandataría refrendó el compromiso que tiene con las mujeres en México, recordando que las mujeres también tienen “derecho a tener una casa”, así como derechos como “ejidatarias y comuneras”.

“En los derechos parecía que las mujeres no teníamos derechos a ser ejidatarias o comuneras ¿Quién dijo eso? ¿en dónde estaba escrito? En ningún lado (...) Claro que podemos ser ejidatarias”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Los documentos agrarios que Claudia Sheinbaum dio en Tlalpan a las mujeres

La presidenta de México dio 138 títulos agrarios en Tlalpan, siendo que así los repartió a las mujeres mexicanas:

98 constancias de vigencia de derechos

20 transmisiones de derechos agrarios

6 certificados parcelarios

6 certificados de uso común

2 títulos solares urbanos

6 credenciales de Órganos de Representación

Ante la entrega y objetivo de documentos agrarios a mujeres en México, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó el avance que han tenido en materia.

Brugada explicó que a inicios del siglo XX solo el 5% de las mujeres tenía una tierra a su nombre. Pero para finales de dicho siglo, aumentó al 25%, para actualmente estar en 35% de las tierras de la CDMX en manos de mujeres.