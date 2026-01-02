La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto por el que finaliza el programa que regularizaba los autos chocolate en la frontera norte del país.

“Se abroga el ”Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias que se indican, en relación a la importación definitiva de vehículos usados", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 2021” DOF

El acuerdo publicado en octubre de 2021 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) autorizaba la importación definitiva de autos usados, medida que terminó con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025.

Sheinbaum señala que decreto de autos chocolate ya cumplió su finalidad

El gobierno de Claudia Sheinbaum señaló que la finalidad de la medida ya ha sido atendida y busca evitar malas prácticas.

El decreto en el DOF reportó que se regularizaron dos millones 987 mil 839 vehículos hasta el 25 de noviembre de 2025, de acuerdo con datos del Registro Público Vehicular.

Con ello, dijo que se obtuvo certeza jurídica y protección al patrimonio de los ciudadanos, además de garantizar seguridad pública al identificar a los propietarios.

Sheinbaum asegura que hay opciones de regularización vehicular tras eliminar decreto de autos chocolate

El gobierno de Claudia Sheinbaum dijo que actualmente la Ley Aduanera otorga alternativas para continuar con el ordenamiento del parque vehicular que circula en todo el territorio nacional.

Esta regularización de autos chocolate se había dado en 16 estados:

Baja California Baja California Sur Chihuahua Coahuila Hidalgo Durango Jalisco Michoacán Nayarit Nuevo León San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tamaulipas Tlaxcala Zacatecas

Dichos estados se habían elegido por la alta presencia de población migrante proveniente de Estados Unidos y Canadá.