Claudia Sheinbaum amplió las razones por las que eliminó la legalización de autos chocolate en México.

“Estaban entrando autos muy viejos”, dijo Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera de este 2 de enero.

Las declaraciones vienen tras el decreto publicado el 31 de diciembre de 2025 en el que finaliza el programa iniciado en 2021 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sheinbaum asegura que decreto de autos chocolate ya cumplió su finalidad

El gobierno de Claudia Sheinbaum señaló que la finalidad de la medida ya ha sido atendida, por lo que al eliminarlo busca evitar malas prácticas.

El decreto en el DOF reportó que hasta el 25 de noviembre de 2025 se regularizaron dos millones 987 mil 839 vehículos, de acuerdo con datos del Registro Público Vehicular.

Otros de los objetivos cumplido, a decir del gobierno de Sheinbaum es que dio certeza jurídica, protección al patrimonio de los ciudadanos y garantizó seguridad pública al identificar a los propietarios.

16 estados en los que se regularizaron autos chocolate

Esta regularización de autos chocolate se dió en 16 estados:

Baja California Baja California Sur Chihuahua Coahuila Hidalgo Durango Jalisco Michoacán Nayarit Nuevo León San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tamaulipas Tlaxcala Zacatecas

Dichos estados se habían elegido por la alta presencia de población migrante proveniente de Estados Unidos y Canadá.

El gobierno de Claudia Sheinbaum dijo que actualmente la Ley Aduanera otorga alternativas para continuar con el ordenamiento del parque vehicular que circula en todo el territorio nacional.