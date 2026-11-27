Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, recordó que antes del sexenio de AMLO las obras de arte que son patrimonio del pueblo mexicano terminaban en casas de políticos o empresarios.

Para entender más sobre este saqueo que vivió el pueblo de México, Claudia Sheinbaum informó que pedirá cifras sobre las obras de arte resguardadas, robadas y cómo es que terminaban en casa de la elite.

Claudia Sheinbaum informará sobre el saqueo de obras de arte antes de AMLO

Debido a la Bodega Nacional del Arte anunciada en la mañanera del pueblo de hoy 27 de noviembre de 2026, la presidenta de México habló sobre el resguardo que se logra con esta acción, recordando que antes del sexenio de AMLO existía bastante saqueo.

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, informó que la Guardia Nacional (GN) estará resguardando la Bodega Nacional de Arte en el Bosque de Chapultepec, además de que existirá un catálogo digital con el arte guardada.

Ante ello, Claudia Sheinbaum reforzó el valor detrás de esta nueva bodega, recordando que antes del sexenio de AMLO existía saqueo de obras de arte y piezas arqueológicas que eran patrimonio de México, pero terminaban en casa de políticos o empresarios.

Sin embargo, dijo desconocer de cuánto es la cifra de piezas saqueadas antes de AMLO, por lo que anunció que se pediría la información y la daría a conocer en la mañanera del pueblo.

“No lo tenemos en este momento [la cifra] pero es una buena pregunta para que José Alfonso nos ayude a hacer una estimación para ver qué era lo que resguardaba y cómo terminaba en la casa de un político y sí, el saqueo que se hizo antes de que entrara [Andrés Manuel] López Obrador” Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, Claudia Sheinbaum recordó que su gobierno sigue la política de AMLO sobre la “no privatización” y resguardo del patrimonio de México.